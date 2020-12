HOLDT HER: Det var i denne leiligheten i Stockholm søsteren fant broren med store skader. Foto: Andreas Bardell

Søsteren til den innesperrede mannen: − Alt startet da vi var små

På 20 år hadde ikke søsteren noe kontakt med broren. Søndag kveld fant hun han tannløs og underernært på gulvet i hjemmet der de vokste opp.

Nå nettopp

– Han har gradvis siden han startet i sjuende klasse blitt isolert fra samfunnet av vår mor. Min søster og jeg fikk ikke møte ham, og det ble sånn at han ikke fikk møte bestemor og bestefar, og selvfølgelig ikke venner heller, sier søsteren til mannen som skal ha vært innestengt i 28 år til Expressen TV.

En kvinne i 70-årene i Stockholm er arrestert, mistenkt for å ha holdt sønnen innesperret i leiligheten siden han var et lite barn. Hun er mistenkt for vold, kroppsskade og frihetsberøvelse av gutten siden han var 12 år gammel.

– Det har ikke skjedd fra den ene dagen til den andre, alt startet da vi var små barn, forteller hun.

– En besettelse

Hun forteller at moren har vært overbeskyttende etter at hun mistet et barn.

Da moren fikk en ny sønn, døpte hun ham med samme navn som den avdøde storebroren hadde, og sa alltid til søsknene at hun hadde fått sønnen tilbake, forteller søsteren til Expressen.

Ifølge henne skal mannen også ha fått innprentet at han er sønnen som har kommet tilbake til henne.

ARRESTERT: En kvinne i 70-årene i Stockholm er arrestert, mistenkt for å ha holdt sønnen innesperret i denne leiligheten siden han var et lite barn. Foto: Andreas Bardell

Søsteren husker broren som helt normal som barn. Litt sjenert noen ganger med nye mennesker, men ikke noe uvanlig.

Gamle klassekamerater beskriver han som ensom, stille og annerledes, skriver Aftonbladet.

Mentalt nedbrutt

Ifølge søsteren har ikke mannen blitt fysisk låst i leiligheten. Dette bekreftes også av naboer som Expressen har snakket med som har sett ham ut ved flere anledninger, ofte om natten.

– Men han er så mentalt nedbrutt at han ikke har noen tilknytning til samfunnet utenfor de murene. Hun har kontrollert han som en sektleder, sier hun til Expressen.

les også Slektning skal ha varslet for 20 år siden: – Forbannet over at ingen har trodd meg

Søsteren hadde ikke sett broren på 20 år, da hun tok seg inn i leiligheten søndag mens moren var på sykehus. Moren skal ifølge Aftonbladet ha forlatt ham med en skål potetgull, knekkebrød med ost og en boks med makrell. Moren skal ha blitt innlagt på sykehus for flere uker siden.

Hun ble møtt av en fullstendig mørklagt leilighet. Den eneste lyskilden skal ha vært en gammeldags TV som stod på.

I lyset fra den så hun broren liggende på en matte på gulvet. Beina hans var dekket av store sår, han manglet flesteparten av tennene sine og hadde ikke et fullstendig språk, skriver flere svenske medier.

Søsteren forteller at broren kjente henne igjen selv om de ikke hadde møttes på over 20 år. Hun varslet ambulanse og det var legene som meldte det videre til politiet da de så mannens skader.

ÅSTEDET: Politiet skal gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser i leiligheten. Foto: JIMMY WIXTRÖM

Publisert: 02.12.20 kl. 08:56

Mer om Sverige Stockholm