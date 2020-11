forrige









fullskjerm neste

Coronasmittet serbisk-ortodoks patriark begravet foran tusener

Tusener av sørgende var til stede da den serbisk-ortodokse patriarken Irinej ble begravet søndag.

Nå nettopp

Irinej ble 90 år gammel, og døde fredag av covid-19.

Klokkene i Sankt Sava-katedralen ringte mens de sørgende sto tett i tett i høstkulden på plassen foran kirken, mange av dem uten munnbind.

Kun patriarkens slektninger, geistlige og samfunnsrepresentanter som president Aleksander Vucic fikk komme inn i katedralen, mens de andre sørgende fulgte seremonien på store skjermer utendørs.

Ifølge Reuters ønsket myndighetene å forhindre at begravelsen ble et åsted for smittespredning.

Kirken lovte å respektere coronatiltakene under Irinejs begravelse, men mange av de sørgende fylte kirken og sto i kø for å kysse den pleksiglassdekkede kisten.

les også WHO: – Munnbind hindrer nedstengning

Irinejs død er et hardt slag for den serbisk-ortodokse kirken, særlig etter at den mektige montenegrinske biskopen Amfilohije, kirkens nestleder, døde i oktober.

Irinej testet positivt for viruset 4. november, bare dager etter at han deltok i begravelsen til Amfilohije.

Det er nøyaktig tre uker etter at den 90 år gamle åndelige lederen av den serbisk-ortodokse kirken deltok i begravelsen til en annen kirkeleder som døde av viruset, ble Irinej selv begravet.

Det er ikke kjent om det var under denne begravelsen patriarken Irinej ble smittet, men ifølge Reuters tilbrakte han mange timer innendørs blant store folkemengder under begravelsen 1. november.

Smittevernet skal ha vært mangelfullt, og de fleste skal ha valgt å la være å bruke munnbind.

En mann sørger ved kisten til den serbisk-ortodokse patriarken Irinej i Beograd. Foto: Darko Vojinovic

Serbia er midt i den verste helsekrisen siden mars, med rekordantall coronasmittede og dødsfall hver eneste uke. Fra forrige uke er det ikke flere senger i Beograds sykehus.

Av de rundt 7 millioner innbyggerne i Serbia har over 115.000 så langt blitt bekreftet smittet av viruset. Over 1100 personer er døde.

Irinej, som var kirkens 45. patriark, var regnet som en moderat kirkeleder som ønsket bedre forbindelser til den katolske kirken.

Han var en nær alliert av Serbias president Aleksandar Vucic og en krass motstander av Kosovos uavhengighet.

Publisert: 23.11.20 kl. 09:33

Mer om Coronaviruset Serbia Begravelse Munnbind