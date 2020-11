Foto: THOMAS WATKINS / AFP

Amerikanske soldater sendes hjem fra Afghanistan

President Donald Trump vil kraftig redusere antallet amerikanske soldater i Afghanistan. Det kan få alvorlige konsekvenser for fredsprosessen, mener forsker ved Institutt for fredsforskning.

Det er det amerikanske forsvarsdepartementet som tirsdag kveld kunngjør at antall amerikanske soldater i Afghanistan reduseres fra 4500 til 2500.

Pentagon bekreftet også at de vil redusere antall amerikanske soldater i Irak, fra 3000 til 2500.

Forsker Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning sier at han ikke er veldig overrasket over kunngjøringen til Pentagon. Han peker på at dette er en fremskynding av noe som var planlagt til å skje tidlig neste år.

– En annen grunn til at jeg ikke er overrasket er at når Trump har stokket om på ledelsen i Pentagon er det åpenbart at han ønsker å bruke det til noe. Jeg ventet på at dette kunne skje og vil bli forbauset hvis det ikke kommer andre ting som kan gjøre livet litt vanskelig for Joe Biden, sier Harpviken.

BEKYMRET FOR FREDSPROSESSEN: Forsker Kristian Berg Harpviken ved institutt for fredsforskning. Foto: PRIO

Kan miste det siste sterke forhandlingskortet

Tirsdag advarte Nato-sjef Jens Stoltenberg mot å gå for raskt frem i regionen. Forskeren deler bekymringene hans, primært på grunn av den pågående fredsprosessen.

– Det er en vanskelig prosess, først og fremst fordi amerikanerne egentlig har spilt bort alle sine egne og den afghanske regjeringens kort. Taliban har allerede fått innfridd veldig mange av sine krav, derfor er det vanskelig å komme videre, forklarer Harpviken og fortsetter:

– Hvis de trekker seg militært helt ut mister man kanskje det siste sterke forhandlingskortet til den afghanske regjeringen og de internasjonale styrkene. Da er det veldig lite sannsynlig at man får til en fredsavtale.

En avtale mellom Taliban og regjeringen, inngått i februar, ligger til grunn for forhandlingene. Denne avtalen pålegger Taliban blant annet en reduksjon i omfanget av voldsutøvelsen. Dersom de ikke overholder disse vilkårene skal USA stoppe tilbaketrekkingen og gjenoppta stridighetene.

– Hvis de raskt trekker ut alle styrkene er det riset bak speilet borte, sier forskeren.

Stoltenberg: Prisen kan bli svært høy

Trumps planer om å hente soldater hjem har skapt sterke reaksjoner internasjonalt. Bekymringen er også stor blant den afghanske regjeringen og blant afghanske borgere.

– Fordi de ser at det kan få alvorlige konsekvenser. At fredsforhandlingene vil strande og at man vil kunne få en ytterligere intensivering av krig. Mange vet ikke at Afghanistan i disse tre årene har vært verdens absolutt dødeligste konflikt, sier Harpviken.

Ifølge Axios har Trump overfor sine rådgivere uttrykt frustrasjon over at tilbaketrekkingen går for tregt, og sagt at han vil at det skal skje før jul. Ett av løftene hans under kampanjen i 2016 var å hente hjem amerikanske soldater.

«Det er på tide å reise hjem» skrev den nye forsvarsministeren Christopher Miller i en uttalelse til USAs militære styrker i forrige uke. Det ble tolket som varsel om et betydelig nedtrekk av styrken både i Afghanistan og i Syria.

– Vi står nå overfor en vanskelig avgjørelse. Prisen for å forlate for tidlig og ukoordinert kan bli svært høy, sa Stoltenberg i en skriftlig uttalelse.

Mitch McConnell med advarsel

Trump sparket sin tidligere forsvarsminister Mark Esper i forrige uke og innsatte Miller. Men få dager før han ble avsatt skal Esper ha sendt et hemmelig notat til presidenten og advart mot å trekke soldatene hjem, ifølge Washington Post.

– Afghanistan risikerer å enda en gang å bli plattform for internasjonale terrorister som planlegger og gjennomfører angrep i våre hjemland. Og ISIL kan gjenoppbygge det kalifatet i Afghanistan som de tapte i Syria og Irak, advarer Stoltenberg.

Republikanernes majoritetsleder i Representantenes hus, Mitch McConnell, kom mandag med en lignende advarsel, ifølge Axios.

– En rask tilbaketrekking av amerikanske styrker fra Afghanistan nå vil skade våre allierte og glede de som ønsker å skade oss, sa McConnell ifølge mediehuset.

Han sammenlignet en tilbaketrekking fra Afghanistan med tilbaketrekkingen i 1975 av amerikanske styrker fra Ho Chi Minh-byen etter Vietnamkrigen, som republikaneren beskrev som «ydmykende».

