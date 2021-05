PRESIDENTER OG FØRSTEDAMER: Jill og Joe Biden på siden av Jimmy og Rosalynn Carter. Bildet ble tatt da Biden-paret besøkte Georgia i forrige uke. Foto: The Jimmy Carter Presidential Libary

Har Biden-paret blitt enorme kjemper?

Et bilde av tidligere president Jimmy Carter og hans kone Rosalynn sammen med nåværende president Joe Biden og førstedame Jill Biden går sin seiersgang på Twitter.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

For første gang har et presidentpar besøkt den eldste nålevende eks-presidenten Jimmy Carter og hans kone Rosalynn Carter i deres hjem i Georgia. Det skjedde da Joe og Jill Biden nylig tok turen innom Carter-paret, som bodde i Det hvite hus fra 1977 til 1981.

I forbindelse med besøket har The Jimmy Carter Presidential Library sendt ut et bilde av de fire sammen. På bildet sitter 96 år gamle Jimmy og 93 år gamle Rosalynn i hver sin stol, mens Jill Biden sitter på knærne ved siden av førstnevnte, og holder ham i hånden, mens Joe Biden sitter på knærne ved siden av Rosalyn.

Alt tilsynelatende normalt. Men det er noe med bildet som får Biden-paret til å se veldig mye større ut enn Carter-paret.

Det har selvsagt ikke gått upåaktet hen på Twitter.

– Det ser virkelig ut som at det er to giganter som har besøkt Carter-paret, skriver en.

Se hans og andres kommentarer til bildet under:

FIlmskaper Jeffrey Liebers tanker går til to kjente filmer; «Ringenes Herre» og «Den fantastiske historien om Benjamin Button:

Komiker Kathy Griffin er også inne på at Biden-paret ser gigantiske ut. Som svar fra en følger har hun gått et bilde hvor også et bilde av Bernie Sanders, som, som selv gikk sin seiersgang på Twitter etter Bidens innsettelse i januar, er limt inn. Sanders ser ut som en enda større kjempe enn Biden igjen:

En Twitter-bruker tror hun endelig har skjønt hvor Donald Trumps mini-pult fra et kjent bilde av ham egentlig kom fra.

Denne spansktalende tvitterbrukeren er heller ikke vanskelig å forstå hva sier. Selv om du ikke en gang kan norsk.

Enkelte er ikke så opptatt av å finne på en morsomhet rundt bildet, men lurer kort og godt på hvorfor Biden-paret ser så veldig store ut sammenlignet med Carter-paret.

Men kanskje det ikke er Biden-paret som er kjemper, men Carter-paret som er lilleputter?

En del folk mener proposjonene i bildet ser så unaturlige ut at det ikke kan være ekte. Bedre blir det ikke, skriver enkelte, av at Biden-paret ikke bruker munnbind. Noe de gjør nesten hele tiden i møtet med andre folk (NB! Begge de to parene på bildet er vaksinert). Derfor spekulerers det i om det hele kan være manipulert. For ordens skyld: Det finnes flere bilder fra besøket.

Vi avslutter med denne morsomheten, som spiller på 80-tallskomedien «Kjære, jeg krympet barna».