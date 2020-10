TATT UT AV KONTEKST: Dr. Anthony Fauci sier til CNN at han ikke har gått med på å være med i en Trump-reklame om hvordan presidenten har håndtert coronapandemien. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fauci ut mot ny Trump-reklame etter sitering: – Tatt ut av kontekst

USAs smittevernekspert mener at Trump-kampanjen har villedet seere av ny annonse til å tro at han roser presidentens håndtering av pandemien.

Forrige uke slapp Trump-kampanjen en 30 sekunder lang reklamevideo som handler om presidentens personlige erfaringer med coronaviruset.

Budskapet er at både Trump og USA kommer seg fra pandemien, og at amerikanere ikke skal være redd for viruset.

Mot slutten av videoen har Trump-kampanjen brukt et sitat fra landets ledende smittevernekspert Anthony Fauci som får det til å se ut som at han hyller presidentens håndtering av coronaviruset.

Fauci er filmet mens han sier: «Jeg kan ikke forestille meg at noen kunne gjort noe mer».

Nå sier smitteverneksperten i et eksklusivt intervju til CNN at han ikke har sagt ja til å delta i videoen og at ordene hans er tatt ut av kontekst.

– Jeg har aldri støttet en politisk kandidat i løpet av mine nesten 50 år med offentlig tjeneste. Kommentaren som ble tilskrevet meg uten min tillatelse ble tatt ut sammenheng fra en uttalelse jeg hadde for noen måneder siden om innsatsen til folkehelsemyndighetene, sa Fauci da han ble spurt av CNN om han gikk med på å bli omtalt i videoen.

Sitat fra syv måneder gammelt intervju

CNN skriver at Faucis kommentar er hentet fra et intervju han gjorde med Fox News i mars.

Under intervjuet var smitteverneksperten svært begeistret for hvordan den amerikanske innsatsstyrken mot coronaviruset hadde respondert på landets smittesituasjon.

– Vi har aldri hatt en trussel som denne. Den koordinerte responsen har vært imponerende (...) Jeg er i Det hvite hus sammen med innsatsstyrken hver eneste dag. Så jeg kan ikke tenke meg, at vi under noen omstendigheter, kunne gjort mer, sa han den gang.

Trump var ikke medlem av innsatsstyrken og ble ifølge Newsweek heller ikke nevnt spesifikt av Fauci i Fox News-intervjuet.

Har kalt Fauci for alarmist

Trump og Fauci har tidligere vært uenige om smittesituasjonen i USA.

I juli, da coronasmitten økte i de fleste amerikanske delstater, beskrev smitteverneksperten situasjonen som alvorlig.

Presidenten mente at han tok feil og sa at Fauci var «litt som en alarmist».

Forrige uke sa Fauci til CBS News Radio at Trump har skapt forvirring blant amerikanere når han har beskrevet coronavirus-behandling som en «kur» for sykdommen.

Søndag kveld er over 7,7 millioner amerikanere bekreftet coronasmittet og totalt 215.187 er registrert døde som følge av viruset.

Trump-administrasjonen har foreløpig ikke respondert på CNNs forespørsel om kommentar på Faucis uttalelse om annonsevideoen.

Rettelse: VG skrev først at USA har totalt 9985 registrerte coronadødsfall per søndag kveld. Dette er feil, og gjelder bare de siste 14 dagene. Totalt 215.187 er registrert døde i USA. Feilen ble rettet 11.10.2020 klokken 23.10.

