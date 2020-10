SLIK GIKK DET FORRIGE GANG: Donald Trump og Joe Biden møttes til valgkampens hittil eneste debatt 29. september. Foto: [JIM WATSON, SAUL LOEB] / AFP

Trump og Biden må konkurrere om TV-seerne: − Dårlig for demokratiet

PHILADELPHIA (VG) Natt til fredag skulle Donald Trump og Joe Biden ha møttes til presidentdebatt. I stedet må de konkurrere om TV-seerne fra to parallelle velgermøter.

Det amerikanske presidentvalget nærmer seg med stormskritt, og Donald Trumps coronasmitte har snudd opp ned på flere av planene i valgkampinnspurten.

De to presidentkandidatenes planlagte debatt natt til fredag ble først endret til en digital debatt, men etter at Trump nektet å stille opp på noe sånt, ble den avlyst.

I stedet skal kandidatene konkurrere om TV-seernes gunst, når de stiller til to parallelle folkemøter på hver sin kanal klokken 02 natt til fredag norsk tid:

Trump skal delta på et møte arrangert av TV-kanalen NBC i Miami, der han skal svare på spørsmål fra rundt 60 velgere i regi av programleder Savannah Guthrie. Møtet skal etter planen vare i én time.

Biden gjør det samme fra Philadelphia, der han skal svare på spørsmål fra rundt 20 velgere i regi av TV-kanalen ABC og programleder George Stephanopoulos. Arrangementet skal etter planen vare i én og en halv time.

NBC får kritikk – En dårlig avgjørelse

TV-kanalen NBC har fått kritikk for at har valgt å legge Trump-møtet til samme tid som Biden-møtet, som allerede var planlagt.

Over 100 skuespillere og produsenter sendte torsdag et brev til kanalen, der de skriver at avgjørelsen ikke tjener det amerikanske folket, skriver New York Times.

– Å ha velgermøter som konkurrerer med hverandre er dårlig for demokratiet. Velgerne bør ha muligheten til å se på begge, og jeg tror ikke mange kommer til å gjøre det. Dette vil være bra for Trump fordi folk liker å se på uforutsigbarheten hans. Dette er en dårlig avgjørelse, skriver Katie Couric, som tidligere var programleder for «Today Show» på kanalen, på Twitter.

Dette blir første gang etter coronadiagnosen at Trump stiller opp på et lengre intervju med en kanal som ikke anses som Trump-vennlig. På Twitter skriver han at han skal delta på et «fake NBC News»-velgermøte.

– Jeg lurer på om de vil behandle meg like bra som Sleepy Joe? Det bør de! skriver han videre.

Tidligere torsdag kom han med flere fornærmelser mot NBC under et kampanjemøte i Greenville i Nord-Carolina. Han gjorde blant annet narr av et folkemøte de hadde med Biden tidligere i oktober.

– De spurte meg om jeg ville gjøre det, og jeg tenkte hvorfor ikke, vi får en gratis time på TV, sa han blant annet.

Joe Biden sier på sin side at han ikke tror nattens velgermøter nødvendigvis vil gå pent for seg – selv om han og Trump ikke møtes til debatt.

– Vi har 19 dager igjen og du vet at han kommer til å kaste alt bortsett fra kjøkkenvasken på meg. Og det kommer til å bli en overveldende strøm av løgner og forvrengninger, sier han.

Dette kan velgermøtene bety

Ifølge nyhetsbyrået AP gir nattens format presidentkandidatene en mulighet til å presentere seg for velgerne på en annen måte. Men fordi TV-seerne bare kan se på én av dem om gangen, kan opptredenene få mindre betydning for selve valget, skriver CNN.

Dersom én av kandidatene klarer å levere et øyeblikk som er stort nok til å endre retningen i valgkampen, kan det likevel bli stort.

– Nasjonale meningsmålinger viser at Trump desperat trenger et slikt øyeblikk. Biden gjør det ikke, konkluderer kanalen.

Valgkampens hittil eneste debatt mellom de to kandidatene 30. september var preget av drittkasting og kaos, og førte til at debattreglene i USA ble endret.

Trump og Biden skal etter planen møtes til en fysisk debatt 22. oktober – natt til 23. oktober norsk tid.

