– En misbrukt mulighet for Trump

Donald Trump får ros for den siste debatten før valget i USA, men ifølge USA-ekspert Eirik Løkke gjorde ikke presidenten nok til å flytte velgere over på sin side.

President Donald Trump og utfordrer Joe Biden møttes natt til fredag i den siste TV-debatten før amerikanernes valgdag 3. november. Mens Trumps oppførsel i den første debatten ble omtalt som «en nasjonal skam», var USAs president denne gang langt mer behersket i stilen.

– En veldig jevn debatt. Trump var mye bedre. Veldig disiplinert. Det var tydelig at han hadde hørt på rådgiverne sine. Dette var Trump så disiplinert som han kan være, oppsummerer Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita, overfor VG.

– Likevel vil jeg si at dette var en knapp seier for Biden.

– Trengte en seier

Løkke poengterer at det først og fremst er coronavirusets herjinger i USA og president Trumps tafatte håndtering som er årsaken til at han synes Biden er en knepen vinner, siden det ble for vanskelig for Trump å forsvare at over 220.000 amerikanere er døde på grunn av viruset.

– Trump trengte en stor seier i dag, og det fikk han ikke. Denne debatten kommer i liten grad til å flytte velgere. Trump trenger å flytte velgere, så dette var nok en misbrukt mulighet for Trump, sier Løkke.

Nettstedet Fivethirtyeight.com har Biden som klar favoritt til å vinne presidentvalget, med 87 prosents sjanse mot bare 12 for Trump. I de ti vippestatene som VG har plukket ut i denne oversikten, leder Trump kun i Texas og Ohio på meningsmålingene. Det er uavgjort i Iowa, mens Biden leder i de sju siste.

De 20 delstatene som 270towin.com anser som trygge eller sannsynlige for Trump, gir den sittende presidenten bare 125 valgmenn. I samme oversikt gis Biden 212 valgmenn fra delstater som anses som trygge eller sannsynlige for ham.

I tillegg leder Biden stort på målingene både i Pennsylvania og Michigan, noe som fører ham opp i 248 valgmenn. I så fall trenger han bare 22 av de siste 165 i spill for å vinne presidentvalget.

Og 47 millioner amerikanere har allerede forhåndsstemt, ifølge The Washington Post.

– Man kan jo spørre seg hvor Trump hadde vært hvis han hadde klart å være så disiplinert hele tiden. Jeg er overrasket over hvor disiplinert han greide å være. Forventningene var lave, sier Løkke.

Lyktes ikke

Han synes ikke at Trump lyktes med angrepene på Joe Biden og hans familie.

– Der greide Biden å være disiplinert og ikke lokke seg utpå. Jeg tror at Trump bare lyktes hos de som allerede er enige med ham.

Løkke roser moderator Kristen Welker fra NBC, selv om han gjerne skulle ha sett at hun utfordret Trump på at han ikke vil love en fredelig overføring av Det hvite hus og påstandene hans om at motstanderen bør fengsles.

– Men all ære til moderator. Hun ledet debatten på en god måte, og det var viktig for seerne, velgerne og demokratiet i USA, sier Løkke.

ORDSTYRER: Kristen Welker fra NBC ledet den andre og siste debatten før valget 3. november. Foto: JIM BOURG / POOL / REUTERS POOL

Elleve dager før valget, oppsummerer han presidentvalget:

– Det er grunn til å tro at de fleste usikre velgere nå, er republikanere. De på demokratisk side har nok gjort seg opp en mening. Jeg tror at de som er igjen, er velgere som har lyst til å stemme på en republikansk kandidat, men ikke liker stilen til Trump. Jeg tror ikke dette var nok til at han når ut til dem, sier Løkke til VG.

