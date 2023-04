ILSA: Syklonen «Ilsa» traff vestkysten av Australia torsdag kveld norsk tid.

«Ekstrem»-syklon har truffet Australias kyst: − Det er for sent å reise

Vestkysten av Australia kan oppleve vind med kast på i overkant av 300 kilometer i timen når syklonen «Ilsa» feier inn over landet.

Syklonen «Ilsa» har truffet vestkysten av Australia, melder BBC. Den kraftige stormen, som allerede før den traff land hadde vindkast opp mot 285 kilometer i timen, er den kraftigste som har truffet landet på 14 år, ifølge det australske news.com.

– Det er en trussel for liv og hjem. Du er i fare og må handle umiddelbart. Vær innendørs. Det er for sent å reise, opplyste brannvesenet tidligere torsdag kveld, før stormen traff, ifølge nettstedet.

Syklonen som er kategorisert som en kategori 5 storm, den høyeste kategorien, traff land langs kysten ved byen Port Hedland.

– Vind med denne styrken er ekstremt farlig. Ikke bare kan de blåse over ende trær, kraftledninger og skade både tak og hus, men de kan også løfte store løse gjenstander fra hagen din – båter, trailere eller campingvogner – og løfte dem opp i luften, sier Todd Smith ved «Bureau of Meteorology», Australias svar på Meteorologisk institutt til CNN.

Tidligere torsdag ble det sendt ut rødt farevarsel flere steder, og tusenvis av mennesker, inkludert 15.000 i Port Hedland, har blitt bedt om å søke dekning.

Ifølge «Bureau of Meteorology» kan hastighetene på kastene i selve kjernen av syklonen nå hastigheter opp mot 315 kilometer i timen.

Beboere i området oppfordres til å oppholde seg i den delen av bygningen som er sterkest, unna vinduer og dører, ha førstehjelpssett klart og ikke bevege seg utendørs før myndighetene gir klarsignal.

– Alle hus som ikke er bygget i henhold til forskriftene om å motstå en syklon, vil få omfattende skader, forteller Smith til CNN.

Ifølge samme nettsted er det syklonen «Monica», som traff østlige og nordlige delen av Australia i 2006, som er den kraftigste stormen som noen gang har truffet landet. Det ble den gang mål vedvarende vind på rundt 290 kilometer i timen.

