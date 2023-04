INTERN STRID: Vladimir Putin kalte Wagner-leder Jevgenij Prigozjin (t.v.) inn til et møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu etter offentlige anklager og spenninger, ifølge lekkede dokumenter

New York Times: Nye lekkede dokumenter avslører dyp splittelse i Putins kjerne

De nye dokumentene viser ifølge avisen at etterretningstjenesten FSB mener det russiske militæret skjuler de reelle tallene på døde og sårede soldater i Ukraina.

New York Times viser til det som skal være en nyoppdaget lekkasje på 27 dokumenter, som ikke var en del av de første 53 lekkede dokumentene.

Forrige uke sprakk nyheten om det som Pentagon-lekkasjen som angivelig avslører hemmeligheter fra amerikansk etterretning. En rekke dokumenter ble delt på Discord DiscordEn kommunikasjonsplattform som ofte brukes til diskusjoner om dataspill. og bredt omtalt i internasjonale medier.

Ifølge avisen gir de nye dokumentene innsikt i de mye omtalte uenighetene mellom Wagner WagnerWagner-gruppen er en paramilitær organisasjon i Russland, som tar private militæroppdrag, knyttet til den russiske staten-sjefen Jevgenij Prigozjin og det russiske forsvarsdepartementet.

Tirsdag 21. februar hevdet Prigozjin at hans leiesoldater i Wagner-gruppen blir direkte motarbeidet av landets forsvarstopper, og at leiesoldatene blir nektet nye forsyninger med ammunisjon.

Den russiske presidenten skal ha kalt Prigozjin og forsvarsminister Sergej Sjojgu inn på et møte dagen etter, ifølge de lekkede dokumentene.

– Møtet handlet nesten helt sikkert, i alle fall delvis, om Prigozjins offentlige anklager og påfølgende spenninger med Sjojgu, står det ifølge New York Times.

Putin sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Anklager mot Forsvaret

New York Times skriver at den nyoppdagede lekkasjen viser hvor dypt amerikansk etterretning har infiltrert nesten alle deler av det russiske etterretningsapparatet og militær kommandostruktur.

Det viser også at lekkasjen kan være mer omfattende enn først antatt.

Dokumentene tegner et bilde av en dyp splid i den russiske regjeringen der etterretningstjenesten FSB FSB FSB er Russlands innenriks-etterretningstjeneste. anklager forsvaret for å holde tilbake tall på døde og sårede i Ukraina, skriver avisen.

FSB skal ha gjort egne beregninger på skadede og omkomne og kommet frem til at tallet må være minst 110.000. Etterretningstjenesten mener forsvarsdepartementet ikke teller skadede og døde fra Russland nasjonalgarde, Wagner-gruppen eller tsjetsjenere.

Den norske E-tjenesten har estimert at Russland totalt har tapt 200.000 soldater siden krigens start.

Ifølge tjenestepersoner i amerikansk etterretning skal det være en motvilje til å rapportere dårlige nyheter oppover i den russiske kommandokjeden.

Det aktuelle dokumentet er datert 28. februar i år, ifølge New York Times. Informasjonen skal stamme fra avlyttet elektronisk kommunikasjon.

Info Fakta om dokumentlekkasjen fra Pentagon Den siste måneden har fotografier av graderte dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon dukket opp på en kanal på den sosiale plattformen Discord og siden også blitt oppdaget på andreplattformer som Telegram og Twitter.

Selv om noen av dokumentene hevdes å være falske eller fabrikkerte, er de fleste av dem bekreftet til å være ekte. Det antas at spredningen av dokumentene stammer fra en lekkasje og ikke etter at noen har begått datainnbrudd.

Dokumentene inneholder sensitiv informasjon, blant annet om krigen i Ukraina, hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

Dokumentene avslører blant annet svakheter i det ukrainske forsvaret, samtaler mellom sørkoreanske tjenestemenn som uroer seg over amerikansk forespørsel om kjøp av ammunisjon til Ukraina og en rapport om at Israels etterretningstjeneste Mossad har støttet protestene mot landets nye regjering.

Dokumentene er omtalt av flere toneangivende amerikanske medier, blant annet CNN, som har gått gjennom 53 rapporter som ser ut til å ha blitt produsert i tidsrommet fra midten av februar til tidlig i mars.

Det amerikanske justisdepartementet har innledet en etterforskning av lekkasjen. Også Pentagon selv har startet undersøkelser. En talsperson for Discord har opplyst at selskapet er i dialog med myndighetene om lekkasjen. (Kilder: CNN, New York Times, Washington Post) Vis mer

VG har ikke selv sett de aktuelle dokumentene og har derfor ikke på egen hånd kunnet verifisere informasjonen.

New York Times skriver at de har vist de nye dokumentene til flere tjenestepersoner i amerikanske myndigheter. Avisen skriver at ingen bestrider informasjonen i dokumentene, men de ville heller ikke bekrefte opplysningene.

Pentagon etterforsker dokumentlekkasjen, men ingen myndigheter har bekreftet hvorvidt dokumentene er ekte. Også de nye dokumentene ble publisert på Discord.

Planla sabotasje

VG har tidligere skrevet at de lekkede Pentagon-dokumentene skal hevde at Russlands president Vladimir Putin har kreft – og at myndighetspersoner planla sabotasje av krigen mens Putin skulle få cellegift 5. mars.

Vice publiserte deler av det aktuelle dokumentet allerede for to dager siden.

I dokumentet står det at Ukraina har fanget opp «rykter» om at Russlands nasjonale sikkerhetsrådgiver Nikolaj Patrusjev og generalstabssjefen for de russiske militære styrkene, Valerij Gerasimov, planla sabotasje av krigen i Ukraina ved å omplassere tropper i Ukraina – for å sette Putin i dårlig lys.

I januar overtok generalstabssjefen den direkte ledelsen av de russiske styrkene i Ukraina.

Gerasimov skal ifølge dokumentet ha planlagt å sabotere den «spesielle militæroperasjonen» – som Russland offisielt kaller krigen i Ukraina – 5. mars, mens Putin fikk cellegift.

