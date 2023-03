VARSELSKUDD: Det norsk-eide skipet «Ocean Viking».

Libyas kystvakt med varselskudd mot norskeide «Ocean Viking»

Libyas kystvakt har avfyrt varselskudd mot det norskeide skipet «Ocean Viking».

Saken oppdateres.

Det bekrefter Trym Jacobsen, daglig leder i rederiet Hoyland Offshore til VG.

– Kystvakten kjørte i området rundt båten, og det ble fyrt av skudd i luften, sier Jacobsen.

Han beskriver situasjonen som ikke veldig truende, men at «Ocean Viking» besluttet å trekke seg ut. Jacobsen forteller at han ikke vet bakgrunnen for hendelsen. Han kjenner ikke til at kystvakten har avfyrt varselskudd tidligere.

«Ocean Viking» drives av organisasjonen SOS Méditerranée Switzerland.

SOS Méditerranée har selv meldt om hendelsen på Twitter.

Der skriver de at besetningen på båten ble truet av kystvakten fra Libya, og at det ble avfyrt flere skudd.

I en video kan en høre skuddene, og besetningen som sier de skal trekke seg ut av området.

– Patruljefartøyet var farlig nær og truet mannskapet vårt, skriver SOS Méditerranée på Twitter.

Ocean Viking forlot området og kunne ikke hjelpe menneskene som de kom dit for.

VG har forsøkt å komme i kontakt med SOS Méditerranée, men foreløpig ikke fått svar.

