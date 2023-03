SAKKER BAK: Norges bidrag til forsvar holder ikke tritt med Natos mål. Her er Forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Rena leir.

Nato: Norge faller bak i andel av forsvarsutgiftene

Norge falt ytterligere bak Natos felles to-prosentmål i 2022, til 1,57 prosent av BNP, viser Natos årsberetning som generalsekretær Jens Stoltenberg presenterer i Brussel tirsdag.

– Med Russlands invasjon i Ukraina var 2022 et avgjørende år i Nato-landenes felles sikkerhet, sa Stoltenberg da han la fram rapporten.

– For åttende år på rad brukte Nato-landene samlet mer på forsvar, la han til.

I fjor var det syv av Natos medlemsland som brukte to prosent eller mer av sitt brutto nasjonalprodukt BNP på forsvar, ifølge offisielle tall fra Nato.

– Vi ventet at det skulle bli flere land over to prosent, men fordi BNP har vokst mer enn vi trodde, ligger minst to medlemsland like under. Men vi må fortsatt investere mer og det haster, sa Stoltenberg.

Hellas brukte mest av sitt BNP: 3,54 prosent med USA hakk i hæl på 3,45 prosent.

USAs forsvarsbudsjett dekker hele 70 prosent av Nato-landenes totale ressursbruk på forsvar, viser Natos årsberetning.

Norge faller bak

Men to-prosent målet blir stadig fjernere for den norske regjeringen: Selv om Norge brukte åtte milliarder kroner mer på forsvar sammenlignet med 2021, var de norske olje- og gassinntektene i 2022 så høye at BNP vokste betydelig mer enn forsvarsutgiftene.

Natos statistikk viser en vedvarende negativ trend for Norges del, målt mot to prosentmålet:

I 2021 brukte Norge 1,74 prosent av BNP på forsvar - sammenlignet med 2,0 prosent i 2020.

Etter neste toppmøte i Vilnius i juli i år, venter Stoltenberg at to-prosentmålet vil være mer et gulv enn et tak for Nato-landenes bruk av penger på forsvar.

– Det vil være opp til 30 medlemsland å bestemme målet. Men jeg vil jobbe for et mer ambisiøst mål enn målet fra 2014 om å bevege seg opp mot to prosent, sa Stoltenberg.

To nye land

Ifølge Stoltenberg var Sveriges og Finlands søknader om medlemskap i Nato et høydepunkt i 2022. Han ba igjen om at parlamentene i både Tyrkia og Ungarn må ratifisere medlemskapsavtalene raskest mulig slik at landene kan bli fulle medlemmer.

En annen milepæl som Stoltenberg trekker fram, er Nato-landenes støtte til Ukraina.

Ifølge årsberetningen har medlemslandene samlet brukt 120 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina i 2022.

