SER: En etterforsker undersøker skadene etter droneangrepet i Moskvas finansdistrikt, som ligger cirka 5 kilometer fra Kreml.

Moskva-området rammet av droneangrep for sjette natt på rad

For sjette natt på rad er Moskva og omegn rammet av ukrainske droneangrep, ifølge russiske myndigheter.

Et forretningsbygg i sentrum av Moskva fikk skader da det ble truffet av en drone, ifølge en melding fra det russiske forsvarsdepartementet onsdag morgen.

Dronens ferd skal ha blitt avbrutt av russiske elektroniske signaler, såkalt jamming. Området ligger cirka 5 kilometer fra Kreml.

I uttalelsen står det også at russisk luftvern skjøt ned to droner i Mozhajskij og Khimki, begge distrikter i hovedstadsområdet.

Flytrafikken til og fra storflyplassene rundt Moskva ble stanset i en kort periode som følge av angrepene, noe som har skjedd flere ganger de siste dagene.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sier på Telegram at en drone ble skutt ned vest i hovedstadsregionen, mens en bygning som er under oppføring i finansdistriktet, ble truffet. Foreløpig er det ikke kommet meldinger om at mennesker ble rammet.

Også lørdag ble en bygning truffet av en drone i finansdistriktet, som ligger rundt fem kilometer fra Kreml.

TRUFFET: En skyskraper i Moskvas finansdistrikt fikk skader da den ble rammet av en drone natt til onsdag.

Russland har i løpet av natten gått til angrep med droner sør i Odesa fylke nær elven Donau, noe som førte til brann i kornanlegg, ifølge ukrainske myndigheter.

Donau-regionen i Ukraina er et viktig område for landets korneksport. Det vakte kraftige reaksjoner da kornsiloer og lagerbygg ble ødelagt i russiske droneangrep her i forrige uke.

– Fienden traff kornlagre og et produksjons- og omlastingsanlegg i Donau-regionen. En brann brøt ut i lagrene og ble raskt brakt under kontroll. Brannvesenet fortsetter arbeidet, sier det ukrainske militæret på Telegram.