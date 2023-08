UKOORDINERT: Slangens to hoder forsøker ofte å bevege seg i ulike retninger oppgir dyrehagen i Texas.

Tohodet slange tilbake etter nakkeskade

Ordtaket «to hoder tenker bedre enn ett» gjaldt slett ikke for den amerikanske slangen «Pancho and Lefty».

Har du alltid drømt om se en sjelden slange med to hoder?

Nå har du muligheten om du befinner deg i den amerikanske delstaten Texas.

Dyrehagen «Wacos Cameron Park Zoo» kunngjorde tidligere denne måneden at deres elskede slange igjen er utstilt etter å ha tilbrakt mer enn to år utenfor rampelyset.

TOHODET: Slangen er av typen rottesnok.

Slangen «Pancho and Lefty» ble opprinnelig funnet i hagen til en familie i 2016.

– Denne slangen ville trolig ikke overlevd lenge i det fri da den har to hjerner som ofte sender motstridende kommandoer til en kropp, skriver dyrehagen på egen Facebook side.

Det fører til ukoordinerte bevegelser, og risiko for at den skader nakken ved at slangens to hoder forsøker å bevege seg i forskjellige retninger eller setter seg fast i grener, stener og andre hindringer, ifølge dyrehagen.

Slangen skal ha pådratt seg en slik nakkeskade i februar 2021, og ble derfor midlertidig tatt vekk fra utstilling for å kunne lege såret.

Men nå er endelig den populære rottesnoken tilbake:

– Selv om han har vært borte fra utstillingen i over to år, får vi stadig spørsmål om ham, så vi gleder oss over at han er synlig for alle igjen, skriver dyrehagen.