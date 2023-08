POPULÆR NABO: Den vesle påfuglen var høyt elsket i nabolaget.

Påfuglen Pete skutt med pil og bue i Las Vegas

Dyrebeskyttelsen i Las Vegas undersøker nå hvem som står bak drapet på påfuglen Pete.

Nabo Felicity Carter fant den folkekjære fuglen mandag liggende mot et gjerde med en pil stikkende ut av fjærdrakten, skriver nyhetsbyrået AP.

Hun pakket Pete inn i et teppe og tok han til en veterinær som er spesialist på eksotiske dyr.

Veterinæren prøvde å behandle ham, og undersøkte til og med muligheten for blodoverføring fra en annen påfugl – men fuglelivet sto ikke til å redde. Hos dyrlegen ble det også klart at Pete hadde blitt truffet to – ikke bare én – gang.

– Jeg skjønner bare ikke hvorfor noen vil gjøre noe sånn, sier Carter og legger til:

– Alle vil bare finne ut hvem som har gjort dette. Vi vil ha rettferdighet for Pete.

Dyrebeskyttelsen i byen etterforsker nå drapet på påfuglen. I Las Vegas kan dyremishandling straffes med opptil seks måneder i fengsle og en bot på 1.000 dollar, noe som tilsier i overkant av 10.000 kroner.

STRUTT STRUTT: Pete likte å bruse med fjærene og se på sitt eget speilbilde.

Påfuglen tilhørte en beboer i et lite nabolag i Las Vegas, men har blitt sett på som hele nabolagets kjæledyr.

Flere av naboene sier nå at de er helt knust. De elsket å mate Pete med bær, og fant trygghet i at påfuglen alltid var like rundt hjørnet – enten han slappet av i noens hage eller løp etter søppelbilen, skriver nyhetsbyrået.

– Pete vil alltid bli husket for sin tydelige personlighet, sier Carter.

Påfuglen ble ofte sett mens han speilet seg i sitt eget glansbildet og bruste med fjærene.

