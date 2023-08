BEVIS: Zoologer i Ukraina undersøker de døde nisene og delfinene, for å sikre bevis for det de vil ha anerkjent som en krigsforbrytelse.

Uvanlig mange døde delfiner: − I sjokk

Det foregår en massedød av delfiner i Svartehavet. Nå vil ukrainerne straffeforfølge delfindøden som en krigsforbrytelse.

Det startet med funn av flere delfiner uten synlige ytre skader i Tuzly nasjonalpark, Ukraina, i mars 2022.

Omfanget vokste med flere observasjoner langs Svartehavets kystlinje i land som Tyrkia, Romania, Bulgaria og Georgia.

Russiske krigsskip får skylden for den betydelige økningen i antall døde delfiner Forskere antyder at sonarstøy fra skip og ubåter kan forstyrre dyrs navigasjonsferdigheter, forårsake desorientering og hindre matlokalisering.

Ukrainske tjenestemenn hevder at delfindøden beviser de alvorlige miljø- og havskadene forårsaket av Russlands krig og vurderer å forfølge dette som en krigsforbrytelse. Vis mer

Det startet med de tre døde delfinene som Ivan Rusev fant på stranden i Tuzly nasjonalpark, sørvest i Ukraina.

Det var mars 2022, og i og for seg ikke første gang forskeren så en død delfin. Men frem til nå hadde dyrene alltid hatt tydelige merker av hva som tok livet av dem, enten det var fiskenett eller skudd fra ulovlig fangst.

Disse delfinene var uten ytre skader. Og etter som Russlands angrepskrig mot Ukraina fortsatte, ble det stadig flere av dem på strendene rundt nasjonalparken der han jobber.

– Den neste stranden jeg undersøkte, fant jeg 37 kadaver. Jeg var i sjokk, forteller den ukrainske forskeren til VG på telefon fra Tuzly.

DØD: Forskningssjef Ivan Rusev finner stadig nye døde delfiner ved strandlinjen til nasjonalparken Tuzly, sørvest i Ukraina.

Samtidig begynte bekymringsmeldingene å renne inn på kontoret til zoolog Pavel Goldin ved Schmalhausen Institute of Zoology i Odesa.

Varslene kom fra samarbeidsforskere i Tyrkia, Romania, Bulgaria og Georgia.

Alle meldte om uvanlig mange døde delfiner og niser som ble skylt i land. Felles for disse landene er at de alle har kystlinje til Svartehavet, der Russland driver den marine delen av sin angrepskrig mot Ukraina.

NISER: Også delfinens slektning nisen dør i hopetall ved Svartehavskysten.

Tusenvis

Russiske krigsskip i Svartehavet får skylden for at det har vært en betydelig økning i antall døde delfiner og niser niserNise er en liten tannhval som blant annet finnes i norske farvann.Delfiner tilhører også tannhvalgruppen, men den mest åpenbare forskjellen mellom de to er at hodet til nisene har en butt snute, i motsetning til det karakteristiske nebbet man finner hos delfiner. Kroppen til nisene er også mer kompakt. ( kilde: SNL) siden Russland invaderte Ukraina.

En av dødsårsakene kan være at ekkolodd fra skip og ubåter forstyrrer delfinenes egne navigasjonsteknikker. Det gjør de små hvalene ute av stand til orientere seg, forteller Tuzlys forskningssjef Ivan Rusev til VG.

– En annen årsak kan være at krigføring, med miner, missiler, helikopter og krigsskip, medfører så mye støy at det forstyrrer livet under vann. Dyrene mister ofte evnen til å finne mat, og dør av sult, sier Rusev.

DOKUMENTERER: Ivan Rusev har vært med på å samle inn prøver fra mange hundre av de døde delfinene og nisene.

Mener det er krigsforbrytelse

Ukrainske tjenestemenn sier at delfindøden er et bevis på den voldsomme belastningen som Russlands krig utsetter havet og miljøet for.

Russiske myndigheter har ikke svart på anklagene, ifølge søk VG har gjort på Russlands største søkemotor.

900 døde delfiner har blitt dissekert for dokumentere skadene, slik at Ukraina kan forfølge saken rettslig.

Målet er å legge «ecocide ecocideEcocide / "Økomord" beskriver masseødeleggelsen av naturen av mennesker. » til på listen over krigsforbrytelser krigsforbrytelser Krigsforbrytelser er en samlebetegnelse for brudd på internasjonal humanitærrett som begås i forbindelse med krig. Det kan være forbrytelser som voldtekt, tortur eller angrep rettet mot sivile. ( Kilde: SNL) begått av Russland.

UTRYDNINGSTRUET: Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mange av delfinene som har måttet bøte med livet etter Russlands invasjon, men at det har vært en uvanlig økning, er Svartehavsforskere enige om.

Øko-ubalanse

Ivan Rusev hevder at tallet på uvanlig døde delfiner og niser etter fullskalakrigens start nå er så høyt som 50.000 i Svartehavet til sammen.

Fordi delfinene er på toppen av næringskjeden i havet, får massedøden konsekvenser for hele havet, forklarer forskeren.

– De holder hele balansen i økosystemet. Tar du bort dem, blir hele økosystemet i ubalanse, sier Pavel Goldin.

En fullstendig undersøkelse av årsakene til og omfanget av delfindøden kan ta både måneder og år, fordi store deler av kystlinjen er utilgjengelig for forskerne, nettopp på grunn av krigen.

VIKTIGE: Delfiner er ikke bare søte skapninger, de er avgjørende for balansen i det marine økosystemet.