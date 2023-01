FLYKTET: Karla Sugedy Saint Perez (26) dro fra Venezuela, høygravid sammen med mann og sønnen Joshua (2), til høyre. Reisen gikk blant annet gjennom den livsfarlige jungelen Darien Gap fra Colombia til Panama.

Rekordmange migranter til USA: Rasende på Bidens nye politikk

EL PASO (VG) Aldri har så mange passert ulovlig inn til USA. Småbarnsfamilien fra Venezuela risikerte alt. Nå lever de på gaten.

På nyttårsaften, noen få minutter før 2022 ble til 2023, så den lille familien fra Venezuela et hull i gjerdet mellom Mexico og USA.

Mens fyrverkeriet smalt over dem smatt høygravide Karla Sugedy Saint Perez (26), mannen Josue (28) og sønnen Joshua (2) over til El Paso.

Årsaken til at de forlot hjemlandet, uten penger, og la ut på en tre måneder lang reise gjennom syv land før de nådde frem til USA, oppsummerer Saint Perez i ett ord: «Krisen.»

Nå sitter hun på gaten utenfor en katolsk kirke i grensebyen El Paso i Texas. Her får de sove innendørs om natten, men må være ute gjennom dagen.

– Du kan ikke finne noe som helst der. Arbeid, mat. Det er veldig hardt å leve der, sier hun om Venezuela.

HELLIGE HJERTE: Det er færre migranter i sentrum av El Paso etter aksjoner fra grensebetjenter før Bidens besøk sist søndag, men mange er likevel samlet utenfor kirken Sacred Heart. Her kommer mange frivillige med mat og familier får sove inne i kirken om natten.

Rekordmange

Siden USA begynte å telle i 1960, har det aldri vært like mange ulovlige grensepasseringer som i 2022 – totalt 1,7 millioner.

De kommer fra land i Sør-Amerika og Karibien med ødelagte økonomier etter pandemien, undertrykkende myndigheter og naturkatastrofer.

Svært mange av dem finner veien inn til USA gjennom El Paso, som de siste månedene har fått sine sentrumsområder fylt opp av migranter, utløst kriseerklæring fra ordføreren og igjen sørget for å flamme opp den amerikanske innvandringsdebatten.

På søndag kom president Joe Biden hit i noen få timer, da han etter to år som president kom på sitt første besøk til grensen.

Samtidig lanserte han ny innvandringspolitikk, som har mottatt kraftig kritikk fra både konservative republikanere og progressive demokrater.

I forkant av besøket hadde grensebetjenter og politi nærmest ryddet gatene gjennom pågripelser av migranter. Og Biden selv møtte aldri noen av dem.

FRUSTRERT: Fernando Garcia er leder for Border Network for Human Rights og sier han er «rasende» på Bidens nye grensepolitikk.

– Rasende

– Først var jeg skuffet over denne nye politikken. Nå er jeg rasende, sier Fernando Garcia, leder for Border Network for Human Rights i El Paso, som siden 1998 har kjempet for rettighetene til asylsøkere og migranter i regionen.

I kjernen av Bidens nye politikk ligger det en slags byttehandel mellom tøffere håndhevelse på grensen og et forsøk på å løfte frem en ny asylordning.

USA skal ta imot opptil 30.000 asylsøkere hver måned fra Venezuela, Haiti, Nicaragua og Cuba om de søker fra hjemlandet.

Men USA skal også nå nekte personer fra samme land å søke asyl om de krysser grensen uten autorisasjon fra myndighetene – og Mexico har lovet å ta imot 30.000 hver måned som eventuelt kastes ut.

I tillegg kan de nektes å søke asyl om de ikke har søkt asyl i et land de har passert gjennom på veien, lik EUs Dublin-forordning Dublin-forordningDublin-regelen sier at det EU-landet en person først ankom, skal være ansvarlig for asylsøknaden til vedkommende..

– Vi har innsett at Biden selv fortsetter å fremme strategier for anti-innvandring, sier Garcia.

Washington Post-kommentator David Ignatius kaller politikken imidlertid for «pragmatisme» og uttrykk for Bidens sentrumsposisjon i USA.

– Denne planen vil ikke fikse vårt ødelagte system, men den anerkjenner at folk ikke er moralsk ødelagte hvis de krever en mer sikker og effektiv grensepolitikk, skriver han.

1 / 4 Nasjonalgarden hjelper til med å vokte grensen mot Mexico i El Paso. Guvernør Greg Abbott skryter av disse containerne på grensen og mener de hindrer ulovlige grensepasseringer. Et hull i gjerdet, tett på provisorisk vis. El Paso sett fra høyden. Utsikten glir umerkelig over i Ciudad Juarez, som er Texas-byens andre halvdel på den mexicanske siden. forrige neste fullskjerm Nasjonalgarden hjelper til med å vokte grensen mot Mexico i El Paso.

– Latterlig

Historiene VG får høre på fortauene i El Paso, er ikke historier som vil passe inn i Bidens nye asylpolitikk.

Den vil kreve midler til å kjøpe flybilletter, skaffe seg en sponsor i USA, laste ned en app og passere en bakgrunnssjekk, ifølge The New York Times.

Her er det politisk aktive som flyktet over natten, andre som ble kastet ut av huset av geriljaer, og atter andre som er helt uten penger og nettverk i USA.

– Det er i praksis latterlig, mener Garcia i Border Network for Human Rights.

– I tillegg må man ha et pass, som for eksempel myndighetene i Nicaragua må gi meg. Men jeg flykter jo fra disse myndighetene, forklarer han.

Men hvorfor havner så mange her i El Paso?

Ifølge Garcia er det på grunn av den tiltagende militariseringen av grensen. Texas-guvernør Greg Abbott kaller innvandringen for en «invasjon» og satt inn store antall grensebetjenter og soldater fra nasjonalgarden.

– El Paso har derimot alltid vært en by som ønsker velkommen, sier han.

COLOMBIA: Paula Andrea Daza (18) med sønnen Jhon (2), som går rundt og snufser og hoster på fortauet i El Paso. Hun håper de får penger til å dra til New York.

– Syk og mistet vekt

To år gamle Jhon snufser rundt på fortauet ved moren Paula Andrea Daza (18) fra Colombia. Barnefaren (21), som sønnen er oppkalt etter, sitter utslått på gaten.

Det blir kalt i Texas på vinteren også, spesielt i El Paso på 1100 meters høyde. Her har det vært minusgrader de siste ukene.

– Det er veldig vanskelig. Han ble syk og har mistet vekt. Han har blitt sjekket av medisinsk personell og de sier han er underernært, sier Daza fortvilet.

Hjemme i Colombia ga de opp håpet da det hun kaller gerilja tvang dem ut av huset de leide. I den økonomiske nedturen var de ikke i stand til å skaffe seg noe nytt sted å bo.

Til forskjell fra mange andre kunne Daza og familien fly fra Colombia til Mexico, men i Mexico havnet de utfor det hun omtaler som karteller.

De ble ranet for de 1500 dollarene de hadde spart opp til å starte et nytt liv i USA med, og står derfor bokstavelig talt på bar bakke i El Paso uten mulighet til å komme seg videre.

– Jeg trodde at den amerikanske drømmen bare var å komme frem. Men, nei, det er her alt begynner, sier hun.

LEK: Guttene Jhon og Joshua, begge to år, men fra Colombia og Venezuela knytter bånd mens de venter på at livet i USA forhåpentligvis skal begynne. De har begge vært i landet siden 1. januar.

– En tapt mulighet

Title 42 er navnet på en gammel lov, som Trump-administrasjonen tok i bruk under pandemien for å kunne deportere migranter av hensyn til smittevern.

Biden ville fjerne den omstridte loven, men har endt opp med å bruke den videre.

For øyeblikket ligger avgjørelsen hos USAs høyesterett – og skulle den falle, er det ventet et massivt oppsving antallet som vil forsøke å ta seg over grensen.

– Han bare resirkulerer dårlige strategier fra tidligere. Han lovet å fjerne alt Trump drev med, men så fortsetter han med det. Det Biden og Trump gjør med Title 42 er i praksis å ødelegge internasjonale standarder for asyl, sier Garcia i Border Network for Human Rights.

Forskjellen på Trump og Biden for Garcia, er stort sett retorikken.

– Jeg tror ikke presidenten forstår situasjonen her i El Paso. Besøket hans var en tapt mulighet, sier han.

Info VGs USA-kontor Erlend Ofte Arntsen er VGs USA-korrespondent med base i Austin, Texas. Ta kontakt om du tips til historier fra Nord- og Sør-Amerika. E-post: erlend@vg.no

Instagram: @erlendofte

Twitter: @erlendofte

Signal/WhatsApp: Ta kontakt for nummer Vis mer