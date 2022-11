MINNESMERKE: Et minnesmerke på Universitetet i Charlottesville med navnene til de tre drepte. To personer ble også skadet i skytingen.

Tre fotballspillere skutt og drept: − Vi trodde han skulle skyte alle

Studenten Ryan Lynch (19) ble mandag denne uken vitne til at hennes tre klassekamerater ble skutt og drept på en buss på vei hjem fra en skoletur.

– De bare fortsatte å komme, flere og flere skudd. Vi trodde han skulle skyte alle på bussen.

Det forteller den amerikanske studenten Ryan Lynch (19) til CNN.

Tre amerikanske fotballspillere ble mandag skutt og drept, da Christopher Darnell Jones Jr. åpnet ild på en buss etter en skoletur til Washington. Da bussen returnerte til universitetet i Charlottesville i Virginia, skjøt og drepte han studentene Lavel Davis Jr., Devin Chandler og D’Sean Perry.

Et vitne sa ifølge aktor i saken at gjerningsmannen skal ha skutt Chandler mens han sov.

Lynch var på bussen da skytingen fant sted og forteller at hun like før skytingen så Jones reise seg og dytte til Davis.

– Etter han dyttet ham, sa han «dere skal alltid kødde med meg». Han sa noe rart som det, men det var veldig absurd for de hadde ikke snakket med ham hele turen.

DREPT: De tre drepte var Devin Chandler Jr., Lavel Davis Jr., og D’Sean Perry (fra venstre).

Da hun hørte det første skuddet, trodde hun først det var en ballong eller en pose chips som sprakk, forteller Lynch til Washington Post.

Men da det begynte å ringe i ørene, og hun kjente lukten av krutt, forstod hun at lyden var et skudd.

Lynch forteller at hun dukket ned på gulvet, og at hun prøvde å gjemme seg under en jakke og et teppe. Da han gikk ut av bussen, hørte hun folk rope «Gå av bussen! Vi må av!».

Mye for seg selv

Da Jones gikk ut av bussen, så Lynch at vennen hennes Lavel Davis var skutt. Hun forteller at hun kjente svak puls hos Davis, og at hun og en medstudent raskt satte i gang førstehjelp.

Til Washington Post sa hun at hun ikke ville at han skulle dø. Hvis han skulle dø, ville hun ikke at han skulle føle seg alene og forlatt, forteller hun.

– Vi prøver å skaffe deg hjelp, Lavel. Vi ringer ambulanse, forteller hun at hun sa til Davis.

Ifølge Lynch hadde Jones holdt seg mye for seg selv på turen. Hun forteller til Washington Post at Jones ikke opprinnelig var en del av klassen som var på tur.

Han ble likevel med fordi læreren, som hadde Jones som student i et annet fag, hadde invitert ham med, sier hun.

Tidligere dømt

Jones er også tidligere fotballspiller og fikk hederlig omtale etter hans seniorsesong på Petersburg High School.

I tre år var han «stjernefotballspiller» på Varina High School i Virginia, og var også medlem av studentorganisasjonen National Honor Society og president i en annen studentorganisasjon, Key Club.

Nå er han siktet for tre drap og tre tilfeller av bruk av håndvåpen i utførelse av en forbrytelse. Motivet er ikke kjent.

DØMT TIDLIGERE: Gjerningsmannen Christopher Darnell Jones Jr. var tidligere dømt før han skjøt og drepte tre personer mandag.

Talsperson ved universsitetet Brian Coy uttalte onsdag til CNN at de i september undersøkte det han kaller et potensielt «uklarhetsproblem», hvor en student skal ha hørt Jones si at han eide et skytevåpen.

I 2021 ble Jones dømt til betinget fengsel i et år og en «liten bot» for å ha skjult våpen, skriver CNN.

De tre drepte var spillere på det amerikanske fotballaget UVA Cavaliers.

UVA Cavaliers skal etter planen spille mot Coastal Carolina på lørdag. Idrettsdirektør ved universitetet Carla Williams, sier til CNN at de snart vil ta en beslutning på om de skal gjennomføre kampen.