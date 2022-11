Landene møtes hvert år for å forhandle om hvordan landene skal samarbeide for å få ned klimagassutslippene og bekjempe global oppvarming. I år holdes møtet i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Forhandlingene kalles «conference of the partyer» og forkortes derfor til COP. Årets er den 27.-runden, og kalles derfor COP27.

Forhandlingene varer i to uker, og avsluttes med en avtaletekst om hva man fikk til. Alle land må stille seg bak, ellers blir det ingen avtale.

Utgangspunktet for det meste de gjør, er Parisavtalen, som ble vedtatt i 2015. Da avtalte landene at de skal kutte sine klimagassutslipp i tråd med det som skal til for å begrense global oppvarming til «godt under 2 grader», helst 1,5 grader.

Parisavtalen er juridisk bindende – men hvor store utslippskutt hvert enkelt land skal ta, er opp til landene selv å melde inn.

Landene skal melde inn nye og skarpere utslippskutt minst hvert femte år, de kan aldri melde inn et svakere mål.