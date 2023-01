EMOSJONELL: Alex Murdaugh ble observert gråtende under rettssaken som startet i Walterboro onsdag.

Mordgåte i maktfamilie: Nye bevis lagt frem i retten

Toppadvokaten Alex Murdaugh (53) fant kona og sønnen drept i familiens jakthytte. Under rettssaken onsdag dukket det opp flere nye bevis for at Alex Murdagh selv var gjerningspersonen under dobbeltdrapet.

VG har tidligere skrevet om Alex Murdaugh (53) som fant kona Maggie (52) og sønnen Paul (22) skutt i familiens jakthytte.

Siden historien om de brutale drapene 7. juni i 2021 ble oppdaget, har drapsgåten rystet befolkningen i delstaten Sør-Carolina i USA, der familien Murdaugh har vært høytstående jurister i åtte tiår.

Nå er Alex Murdaugh selv siktet i saken, etter at flere nye bevis har kommet frem i lyset.

Påtalemyndigheten sier at de ser et tydelig motiv, skriver The New York Times.

Alex Murdaugh har det siste tiåret stjålet millioner av dollar fra sine klienter i advokatfirmaet han tidligere jobbet i. Påtalemyndigheten mener nå at han drepte deler av familien sin for å få sympati, og for å stoppe at underslaget hans kom frem i lyset.

Under rettssaken som startet onsdag blir han også beskyldt for å bygge et falskt alibi for å unngå mistanke.

Aktor i saken mener Alex Murdaugh først drepte sin egen kone og sønn, Maggie og Paul Murdaugh, før han ringte kona på hennes mobil. Murdaugh skal etter dette ha kjørt til sin egen mor for å kunne bevise at han ikke var til stede under drapene.

Murdaughs advokat, Dick Harpootlian, avviser beskyldningene som påtalemyndigheten kommer med, og sier at Alex Mursdaugh er uskyldig.

– Han drepte ikke sin egen kone og sønn. Man må slutte å tenke at han gjorde det, sier Harpootlian ifølge The New York Times.

ÅSTED: Jakthytta i landlige Colleton County der Maggie Murdaugh og sønnen hennes Paul ble funnet skutt og drept. Eiendommen eies av den mektige familien.

Saken har fått stor interesse i hele USA. Det har blitt laget podkaster, dokumentarer og flere nettforumer som diskuterer drapene og familiens lange historie.

Flere nye bevis

Hovedaktor Creighton Waters,fortalte om retten om flere nye bevis i under onsagens rettssak.

Et av bevisene består av en regnjakke dekket av skuddrester, som har blitt funnet hjemme hos Alex Murdaughs mor. Det var hit han dro samme natt som mordene fant sted.

Fem minutter før påtalemyndigheten mener drapet skjedde, skal også sønnen Paul Murdaugh ha tatt en video av en hund inne på en hundekennel, og sendt til en venn.

I videoen kan man høre den tiltalte faren hans, Alex Murdaugh, snakke, til tross for at han selv har sagt i en forklaring til politiet at han ikke befant seg i hundekennelen den kvelden.

Rett etter klokken ti på kvelden kom Alex Murdaugh hjem fra besøket hos sin mor, hvor han skal ha oppdaget de to døde familiemedlemmene.

Hans advokater mener at dette var første gang han så åstedet, i motsetning til påtalemyndigheten som mener at Alex Murdaugh har prøvd å sende politiet i feil retning gjennom hele etterforskningen.

Advokaten til Alex Murdaugh, Dick Harpootlian, argumenter for at videoer kort tid før mordene viser en avslappet og god stemning i familien, som indikerer at Alex ikke kan ha drept deler av egen familie. Videoene viser far og sønn som ler sammen mens de planter trær.

Harpootlian mener også at tidsperspektivet som kommer frem av talehistorikken på mobilen tilsier at det ikke har vært nok tid til både å utføre drapene, og å komme seg til moren.

Ifølge Harpootlian var det heller ingen blodflekker på T-skjorten til Alex Murdaugh.

FORSVARSADVOKATER: Alex Murdaugh står mellom sine forsvarsadvokater under rettssaken onsdag.

Flere brutale hendelser

Det høydramatiske dobbeltdrapet er en av flere brutale hendelser for familien de siste årene.

Lørdag 4. september 2021, kjørte Alec Murdaugh langs en landevei på vei til byen Charleston da han fikk problemer med bilen.

Han hadde stoppet ved veikanten for å bytte et dekk, da en annen bil passerte ham. Bilføreren stoppet litt lenger fremme i veien, gjorde en u-sving og kjørte mot ham.

Så skjøt bilføreren Murdaugh i hodet og forsvant, opplyser Murdaughs advokat Jim Griffin ifølge New York Times.

Stjerneadvokaten overlevde angrepet. Han ble ifølge New York Post fraktet til sykehus med luftambulanse, men var ved bevissthet og opplyste selv hva han hadde opplevd til politiet.

– Familien Murdaugh har lidd seg gjennom mer enn noen annen familie kan forestille seg, har en talsperson fra familien uttalt, ifølge CNN.

Familien er opprørt over all oppmerksomheten sakene har fått – og at så mye av mediedekningen ifølge dem har dreid seg mer om deres posisjon i samfunnet enn om tapene de har lidd.

Dagen før Alex Murdaugh hevder han ble skutt i hodet, var dagen han ble anklaget for å ha misbrukt midler i advokatfirmaet han var partner i. Dette resulterte i at han måtte si opp jobben.

Ifølge New York Times skal ledelsen i The Hampton S.C. ha konfrontert Alex Murdaugh med anklagene fredagen før skytingen, og at de da hadde kommet til enighet om at han skulle gå av.

FAMILIE TIL STEDE: Flere familiemedlemmer var til stedet under starten på rettssaken til Alex Murdaugh onsdag. Påtalemyndigheten antar at rettssaken vi var i tre uker.

Mange fiender

I juni utlovet Murdaugh en dusør på 100.000 dollar for informasjon som ville lede til en domfellelse for den eller de som drepte kona og sønnen.

Saken har fått enorm oppmerksomhet i amerikanske medier, og politiet fikk raskt et stort press på seg til å oppklare drapene.

– Dette er ikke et TV-program. Dette går det ikke an å løse på 51 minutter minus reklame. Det tar tid, uttalte Tommy Crosby ved politiet i South Carolina et par uker etter drapet, ifølge New York Times.

På bakgrunn av at familien gjennom sin advokatvirksomhet har vært koblet til mange profilerte rettssaker opp gjennom årene, blir det spekulert i om navnet på gjerningspersonen – eller personene finnes i gamle rettsdokumenter.

Mange av dem som har koblinger til den mektige familien har ikke ønsket å uttale seg offentlig om drapene i redsel for å bli utpekt som mulige mistenkte med hevntanker.

DREPT: Paul Murdaugh (22) ble funnet drept i familiens jakthytte den 7. juni i år. Moren hans, Maggie Murdaugh, ble også funnet drept.

Etterforsker flere døde tenåringer

I jakten på svar på drapsgåten har politiet åpnet opp to gamle etterforskninger.

En av sakene gjelder 19 år gamle Mallory Beach, som døde i en båtulykke i 2019. Da Alex Murdaughs sønn Paul ble drept var han siktet for å ha kjørt båten i beruset tilstand, og dermed forårsaket ulykken der den unge kvinnen omkom.

Alex Murdaugh har prøvd å påvirke politiet ved å mene at gjerningspersonen må ha ønsket sønnen Paul Murdaugh død på grunn av båtulykken.

Påtalemyndigheten mener at båtulykken er tilknyttet det fatale mordet, men ikke på den måten Alex Murdaugh antyder. På grunn av rettstvister etter båtulykken, mener påtalemyndigheten at noen truet Alex Murdaugh med å dele detaljer om økonomien hans.

Dagen mordene fant sted, hadde han også blitt konfrontert av advokatfirmaet hans The Hampton S.C om en manglende betaling.

Det andre dødsfallet som etterforskerne undersøker på nytt er mer mystisk.

19 år gamle Stephen Smith ble i 2015 funnet død ved veikanten noen mil fra en av familien Murdaughs eiendommer. Smiths bil ble funnet rundt fem kilometer unna funnstedet, med luken til bensintanken åpen. Også denne etterforskningen var kaotisk, skriver FITSNews.

Smith ble funnet med store hodeskader. Politiet skal ha hatt teorier om både skuddrap og påkjørsel, men konkluderte til slutt med at Smith hadde blitt påkjørt, og at sjåføren hadde stukket av.

Ingen har blitt siktet eller tiltalt i saken.

Smiths mor har hele tiden tvilt på at sønnen ble påkjørt, og mottok beskjeden om gjenåpningen av saken med lettelse.

– Jeg har ventet på dette i 2174 dager. Takk Gud, har hun uttalt til lokalavisen FITSNews.

Det er ikke kjent om det var noen kobling mellom Stephen Smith og Murdaugh-familien.