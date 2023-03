KORRUPSJONSJEGERE: Aleksej Navalnyj (t.v.) og Leonid Volkov (t.h.) fotografert i 2017.

Navalnyjs mann må gå: − Blir brukt av Putins venner

Det er bråk i Putin-rivalen Aleksej Navalnyjs organisasjon. Navalnyjs nærmeste mann må trekke seg.

Samtidig som opposisjonslederen Navalnyj soner en dom på ni år i en russisk straffekoloni med såkalt «hardt regime», er det dramatikk i hans antikorrupsjonsorganisasjon FBK, på engelsk ACF.

Leonid Volkov (42) så seg torsdag nødt til å trekke seg som styreleder. Han informerte selv om det på Telegram.

– Det er et tegn på splittelse blant de liberale - blant Putin-motstanderne som burde ha stått samlet mot Putin-regimet, sier Inna Sangadzhieva, Europa- og Sentral-Asia-sjef i Helsingforskomiteen.

Bakgrunnen er at Volkov har bedt om lettelser i sanksjonene for den ukrainskfødte russiske oligarken Mikhail Fridman og andre rikinger - særlig knyttet mot gigantkonsernet Alfa-gruppen, som blant annet driver med bank, olje, gass og telekommunikasjon i Russland.

Først benektet Volkov at han hadde underskrevet på et hemmelig brev til støtte for disse oligarkene, senere dukket det opp et brev som han selv skrev til EUs utenrikssjef Josep Borrell.

DØMT: Aleksej Navalnyj soner dom i en russisk straffekoloni utenfor Moskva. Her er han avbildet på en skjerm i forbindelse med en rettssak i mai 2022.

«Mange forretningsmenn som ikke støtter Kreml, har blitt urettmessig utsatt for sanksjoner», heter det i brevet fra Volkov - som nevner fire store aksjonærer i Alfa-gruppen spesielt.

– Dette brevet skrev Volkov på egen hånd, og han beklager nå det til resten av Navalnyjs FBK-organisasjon, forteller Inna Sangadzhieva til VG.

– Men det er klart at dette er skadelig for FBK, og at han derfor har valgt å trekke seg.

Volkov skriver selv en unnskyldning på Telegram torsdag:

– Dette brevet var en stor politisk feil.

– Det gjør vondt å se hvordan hele denne historien blir brukt av Putins venner av alle slag for å forsøke å tråkke på Navalnyj, som har sittet ulovlig i fengsel i mer enn to år, under torturforhold.

Sangadzhieva mener at striden mellom de liberale strekker har pågått en stund. I april 2022 offentliggjorde FBK en liste med 6.000 navn på folk som de mente måtte straffes med sanksjoner fra Vesten. På den listen sto flere navn som hører mest til den liberale fløyen, blant annet den kjente eks-redaktøren i radiostasjonen Ekho Moskva, Aleksej Venediktov.

PRESIDENT: Vladimir Putin fotografert i et møte i Kreml torsdag.

Det var Volkov som frontet dette kravet, og han sa den gang blant annet, ifølge OCCRP:

– De som startet krigen. De som hjalp Putin med å tilrane seg makten. De som finansierte krigen. De som stjal, de som undertrykte meningsmotstanderne til Kreml.

Dramaet i Navalnyjs organisasjon er minimalt omtalt i statlige russiske media.

– FBK er stemplet som en ekstremistisk og er forbudt i Russland. Russiske myndigheter ønsker ikke noe publisitet rundt FBK og Aleksej Navalnyj, som ikke er i nærheten av å bli glemt blant unge og opposisjonelle russere, sier Inna Sangadzhieva.

– Det er derfor han blir holdt isolert i en celle, fratatt mulighet til å treffe sin familie og advokater, uten tilgang til medisinsk hjelp. Han blir utsatt for alle mulige absurde utpressingsmetoder som absolutt kan defineres som tortur.