PRESIDENTER: Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin.

Ukraina vurderer å skifte navn på Russland - svarer med nazi-navn

President Volodymyr Zelenskyj ber sin statsminister vurdere om «Russland» skal skifte navn til «Moskovy» i ukrainsk språkdrakt. En historieprofessor sier det er et forsøk på å ydmyke Putin-regimet.

«Moskovy», eller «Moskovija» på russisk, var et navn som tidvis ble brukt på det russiske riket før Peter den store moderniserte landet.

En underskriftskampanje i Ukraina foreslår at Russland skal kalles for «Moskovy» og Den russiske føderasjon (som er det offisielle navnet på Russland) for «Moskovy-føderasjonen».

Etter som denne aksjonen har fått over 25.000 underskrifter, må presidenten se på den, og Zelenskyj har bedt statsminister Denys Sjmyhal om å vurdere forslaget, melder Novaja Gazeta Europa.

– Spørsmålet krever en grundig utdyping både når det gjelder historisk og kulturell kontekst og med tanke på potensielle konsekvenser i folkeretten. Jeg har bedt statsministeren vurdere en slik mulighet, sier Zelenskyj ifølge Novaja Gazeta Europe.

Ukrainske soldater forbereder skyting mot russiske posisjoner med 155 mm Howitzer-artilleri. Bildet er tatt i nærheten av Bakhmut, som står i fare for å falle i russiske hender.

Professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds universitet kommenterer forslaget slik til VG:

– Zelenskyj vil betone at det er det gamle Rus - som ble grunnlagt i Kyiv på slutten av 800-tallet - som er opprinnelsen til dagens Ukraina og hører til Europa.

– Han prøver å fjerne Russlands legitimitet, mener historieprofessoren.

– Hva mener du med det?

– Han ønsker en språkbruk der man ser på Ukraina som det opprinnelige, siviliserte Russland, og at Putins Moskva-stat er noe helt annet. Det er et angrep mot Putin.

– Dette er et eksistensspørsmål for Ukraina. De vil forandre vår forståelse for hva Ukraina er. At Ukraina er den «egentlige» staten.

– Er det et forsøk på å ydmyke Putin?

– Ja, det vil jeg. Putin mener at Ukraina ikke finnes. Nå svarer Ukraina med samme mynt.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova reagerer sterkt på Zelenskyjs uttalelse:

– Ytterligere et bevis på at Zelenskyj forsøker å gjøre Ukraina til anti-Russland, melder hun ifølge Tass på Telegram.

Eks-president Dmitrij Medvedev, som nå er nestleder i det mektige nasjonale sikkerhetsrådet, går som vanlig lengre enn Zakharova. På sin Telegram-side fabulerer han i hva Russland skal svare.

REDDES: En ukrainsk mann blir fraktet bort i ambulanse etter å ha blitt skadet av et russisk angrep mot et boligområde i landsbyen Kostiantynivka.

– Den øverste nazisten i Kyiv vil finne ut av spørsmålet om å omdøpe Russland til Moskovy. Vel, hva kan jeg si ...

Medvedev skriver at to av de vanlige russiske kallenavnene på Ukraina, Khokhlandija og Malorossija («Lille-Russland») ikke er nok:

– Schweinisch Bandera-Reich, foreslår Medvedev - på tysk - og prøver trolig på den måten å kalle Ukraina nazistisk. «Bandera» er navnet på den kontroversielle ukrainske nasjonalisten og uavhengighetsforkjemperen Stepan Bandera (1909–1959), som i Russland stadig blir trukket fram som et symbol på fascistiske oppfatninger i Ukraina.

Professor Sven G. Holtsmark har tidligere kommentert overfor VG russernes forsøk på å knytte Tyskland og Ukraina til nazismen og andre verdenskrig.

Krigen i Ukraina har pågått siden 2014. Den 24. februar 2022 satte Vladimir Putin i gang en storskala invasjon av Ukraina.