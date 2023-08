1 / 6 STORE ØDELEGGELSER: Brannen i Maui har påført byen Lahaina store skader. forrige neste fullskjerm STORE ØDELEGGELSER: Brannen i Maui har påført byen Lahaina store skader.

Frykter at de finner 10 og 20 nye omkomne hver dag - i flere uker fremover

Redningsmannskaper frykter at de vil finne 10 til 20 nye omkomne hver dag de neste ukene på Hawaii. 1300 mennesker er fremdeles savnet etter tragedien.

Kortversjonen En voldsom skogbrann som herjet i Lahaina i Maui, Hawaii, er den mest dødelige skogbrannen i USA på over 100 år, ifølge amerikanske myndigheter.

Inntil videre er 1300 mennesker og 3000 dyr savnet etter brannen.

Gitt omfanget av skadene frykter redningsmannskaper at de vil finne mellom ti til 20 omkomne daglig de neste ukene.

Hawaiis helsedepartement advarer om at brannen kan representere en betydelig langvarig helsefare for innbyggerne. Vis mer

Skogbrannen som raserte byen Lahaina Lahaina Byen har rundt 13,000 innbyggere og befinner seg nordvest på kysten av Maui. på øyen Maui i Hawaii i forrige uke, er nå den dødeligste skogbrannen i USA på over 100 år, ifølge amerikanske myndigheter.

Så langt har likhunder og redningsmannskaper kun rukket å sjekke 25 prosent av det rammede området, og dødsraten fryktes å øke betraktelig, forteller guvernør Josh Green på Hawaii til CBS News.

Over 1300 mennesker er fremdeles savnet, I tillegg er 3000 dyr.

Utfordringer som heten på øya gjør at arbeidet tar lengre tid.

– Likhundene kan bare jobbe 15 minutter av gangen, og så blir de overopphetet, forteller Green.

Han legger til at det også er utfordrende å identifisere ofrene.

Den første gruppen av omkomne som ble funnet, ble alle funnet enten i vannet eller i bilene sine, skriver CBS.

Ber folk holde seg unna

20 likhunder og 90 redningsmannskaper bidrar i søket etter savnede, forteller ordfører Richard Bissen i Maui County.

Han legger til at familiene til de savnede kan vente at flere vil bli identifisert i løpet av tirsdagen.

Politisjef John Pelletier i Maui County ber folk holde seg unna om de ikke er en del av det offentlig søket, fordi det kan ødelegge for teamet som nå jobber på spreng for å lokalisere omkomne.

PRESSEKONFERANSE: Guvernør på Hawaii Josh Green på Maui mandag 14. august.

– Det er ikke bare aske på klærne dine når du tar dem av. Det tilhører våre pårørende, sa Pelletier under pressekonferansen mandag 14. august.

Brannen kan føre til stor helserisiko

Hawaiis helsedepartement advarer om at brannen kan utgjøre en langsiktig helserisiko for innbyggerne på grunn av kjemiske forbindelser som forurenser luft, vann og vrakrester. De er spesielt redde for støv fra bygninger som ble bygd før 1970 og som dermed inneholder bly og asbest.

Statlige helsemyndigheter sier at opprydningen av giftige materialer etter brannen i Lāhainā sannsynligvis vil ta uker, om ikke måneder, skriver lokale medier i Hawaii.

Diana Felton, Hawaiis toksikolog sier til NBC News at bekymringen likevel er størst for at befolkningen får i seg kjemikalier fra klær eller hender.

SKOGBRANNEN I MAUI: skogbrannen som rasere byen Lahaina i Maui er nå den dødeligste skogbrannen i USA på over 100 år

Kan ta flere måneder før øya blir trygg

Over 2200 bygg ble ødelagt i brannen. Så langt har 402 hotellrom og 1400 Airbnb leiligheter gjort tilgjengelig for de som trenger et tilfluktssted. I tillegg har 160 innbyggere på øya åpnet hjemmene sine.

Guvernøren i Hawaii forteller også at ødeleggelse av brannen har vært så omfattende at det vil ta lang tid før øyen kan bli bygd opp igjen.

– Jeg vil advare folk om at det kommer til å ta veldig lang tid før det kan bygges boliger, så dere er dårlig informert om dere prøver å stjele land fra folket vårt for så å bygge her, sier Green.

I bildegalleriet under ser man de store skadene skogbrannen i Maui har påført byen Lahaina.



Myndighetene kritiseres

Myndighetene har blitt kritisert for hvordan de håndterte brannen, og for at alarmsystemet på øya ikke gikk av.

Green poengterte under pressekonferansen at selv om sirenene hadde gått i gang, ville de kanskje ikke ha vært til stor hjelp uten mobil-, internett- og TV-tjenester, ettersom sirenene vanligvis brukes til å varsle om innkommende stormer eller tsunamier.

Statsadvokaten på Hawaii har varslet etterforskning av brannen.

Hawaii-senator Mazie Hirono vil ikke svare på spørsmål om varslingssirenene ble aktivert før etterforskningen er gjennomført, skriver NTB.

– Det finnes ingen unnskyldning for denne brannen, understreker hun overfor CNN.

Hirono sier videre at myndighetene nå er fokusert på redningsarbeidet og på å lokalisere flere omkomne.

