Her angripes det russiske krigsskipet: − Lastet med 450 kilo sprengstoff

Ukrainske styrker har angivelig truffet et russisk krigsskip med sjødroner, inne på russisk territorium. – Viser at ukrainerne har stor oppfinnsomhet, sier ekspert på maritime operasjoner.

Kortversjonen Ukrainske styrker skal ha truffet et russisk krigsskip med en sjødrone lastet med 450 kilo sprengstoff natt til fredag, ifølge Reuters og CNN. Hendelsen skjedde i byen Novorossijsk, på russisk territorium.

Videoen som viser dette har blitt publisert av Reuters, med kilde fra ukrainsk etterretning.

Sjødrone-teknologien er en «fattigmannsløsning», ifølge Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein i Sjøforsvaret.

Strømmen tror ikke at bruk av sjødroner er avgjørende for krigen, men at de kan potensielt skape problemer for Russland i fremtiden. Vis mer

Et dramatisk videoklipp viser det som angivelig er en ukrainsk sjødrone, kjørende mot det russiske marinefartøyet Olenegorskij Gornjak natt til fredag.

Den fjernstyrte dronen, som ved første øyekast ser ut som en liten båt, nærmer seg skipet uten å møte motstand.

Rett før den treffer skipet, går videoen over i gråhvitt flimmer.

Videoen er publisert av nyhetsbyrået Reuters, som opplyser om at den stammer fra en ukrainsk etterretningskilde. Reuters har ikke uavhengige kilder på tidspunktet videoen er filmet.

Ifølge CNN, som siterer en anonym ukrainsk kilde, var dronen lastet med 450 kilo sprengstoff da den traff skipet. Ifølge kilden skal 100 russere ha vært ombord.

Marinefartøyet ligger ved havnebyen Novorossijsk, som ligger på russisk side bortenfor Kertsj, øst på Krim-halvøya.

SKADET: Olenegorsky Gornyak i havn 30. i år. Fredag ble det truffet av en drone.

Havnen er en av Russlands største i Svartehavet. Russerne eksporterer blant annet olje og korn herfra, skriver Reuters.

Bakgrunn: Eksplosjoner ved russisk havneby

Flere videoer som er spredt i russiske sosiale medier viser et russisk krigsskip med slagside.

Kilder i ukrainsk etterretning har uttalt til Reuters at det russiske marinefartøyet ble påført alvorlige skader, og ikke er i stand til å utføre kampoppdrag. Kilden sier angrepet ble utført av sikkerhetstjenesten SBU og den ukrainske marinen.

– Personlig er jeg ikke i tvil om at de har greid å treffe skipet. Videoen ser veldig troverdig ut, og metoden samsvarer med skadene på skipet, sier Tor Ivar Strømmen til VG.

Han er orlogskaptein i Sjøforsvaret og hovedlærer i maritime operasjoner ved Sjøkrigsskolen.

INGEN NY IDÉ: Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen påpeker at ideen bak de moderne sjødronene er gammel. – Allerede i middelalderen brukte man gamle båter, fylte dem med krutt, tente på og sendte dem rett mot skip eller havner, sier han til VG.

– Fattigmannsløsning

Orlogskapteinen mener ukrainernes bruk av sjødroner viser at de har begynt å hevde seg, også på vannet.

– På land og i luften har de greid å kjempe nesten på like fot med russerne. På havet har de ikke hatt noen midler. Angrepene viser at ukrainerne har stor oppfinnsomhet, og bringer inn en reell trussel i sjødomenet, forklarer Strømmen.

Men selv om ukrainerne har greid å ramme skipet i Novorossijsk, noe det russiske forsvarsdepartementet og guvernøren i regionen Krasnodar har tilbakevist fredag, utgjør ikke sjødronene en ny og avgjørende trussel for Russland, påpeker han.

– Selv om angrepene viser at Ukraina har kapasitet, er disse dronene en fattigmannsløsning:

– Det er en teknikk de bruker fordi de ikke har mer kapable systemer. Selv om en sjødrone kan bære en stor sprengladning har den betydelig mindre skadepotensial enn en torpedo eller et sjømissil. En torpedo detoneres gjerne under skroget, og et missil trenger dypt inn i skroget før det eksploderer, utdyper Strømmen.

Kan skape trøbbel for Russland

Russlands svartehavsflåte har vært et mål for angrep helt siden den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar i fjor.

Den siste tiden har ukrainerne intensivert innsatsen på havet.

1. august hevdet Russlands forsvarsdepartement at de hadde avverget angrep fra ukrainske sjødroner mot militærfartøyer og sivile skip i Svartehavet, skriver NTB.

Ukraina avviste da å ha angrepet sivil skipstrafikk i Svartehavet, og sier Russlands uttalelser er rene påfunn.

Sjødroner er først og fremst farlige for skip som ligger til kai, eller skip som ligger oppankret. De kan også være farlige for skip som seiler i lav hastighet med stø kurs, sier orlogskapteinen.

PÅ VEI MOT SVARTEHAVET: Olenegorsky Gornyak sett i Bosboros-stredet i Istanbul i dagene før Russlands angrep på Ukraina i februar 2022.

– Det er vanskelig å bruke slike droner mot fartøy i full fart. Det handler om flere ting. Nyere fregatter og korvetter har moderne selvforsvarsmidler. Dessuten, ettersom sjødroner angriper like over vannoverflaten har sensorene begrenset sikt. Det gjør dem avhengige av gode data for hvor målet ligger, sier Strømmen.

Han tror ikke bruken av sjødronene er avgjørende for krigen, men sier samtidig at de kan skape trøbbel for Russlands maritime operasjoner i fremtiden.

– Skal du drive operasjoner er du avhengig av baser som er trygge. Ta eksempelvis Sevastopol på Krim. Der har de lagt ut masse bøyerekker og nett som stenger av havnen, og da blir trusselen fra slike droner betydelig redusert:

– Men dette er ressurskrevende, defensive tiltak, som stjeler ressurser som ellers kunne vært brukt til andre og mer offensive tiltak, sier Strømmen.

Caspian Pipeline Consortium, som driver en oljeterminal i byen Novorossijsk, opplyste at anløp til havnen var midlertidig innstilt, men oljelastingen fortsatte for tankskip som allerede lå til kai fredag. Ved 10-tiden norsk tid ble skipstrafikken gjenopptatt, opplyser selskapet.

Krim-halvøya er ukrainsk territorium, men ble okkupert og annektert av Russland i 2014. Ukrainske myndigheter har flere ganger sagt at de vil kjempe for å gjenerobre halvøya.

