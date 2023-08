Økt trusselbilde i Sverige: Skal intensivere grensekontrollen inn

Koranbrenningene i Sverige har sendt landet i en diplomatisk krise – og forverret sikkerhetssituasjonen i landet.

Kortversjonen Sikkerhetssituasjonen i Sverige har forverret seg etter flere tilfeller av koranbrenning.

Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, har annonsert at de intensiverer den interne grensekontrollen for å hindre farlige individer i å komme inn i landet.

Salwan Momika, som har brent Koranen flere ganger i Sverige, har trukket tilbake søknaden om å brenne Koranen utenfor den iranske ambassaden. Vis mer

Sikkerhetssituasjonen i Sverige er forverret og politiet har innført «nasjonal særskilt hendelse».

Den seneste tidens koranbrenninger har sendt Sverige ut i en diplomatisk krise.

– Vi er i daglig kontakt med etterretningstjenester, så alvorlig er situasjonen, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Sammen med justisminister Gunnar Strommer holder han tirsdag en pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon og nye tiltak for å beskytte svenske statsborgere i inn- og utland.

– Vi har aktører som vil oss vondt, sier Kristersson.

Han beskriver – i tråd med Säkerhetspolisen – et økende trusselbilde mot Sverige.

Salwan Momika sparker en utgave av koranen i Stockholm 20.

Intensiverer grensekontroll

– Vi har ulike narrativ som spres om Sverige. Det kan være for å forhindre en Nato-søknad eller spre et feilaktig bilde av Sverige. Vi har også individer som sprer hatefulle budskap, sier han.

Sverige skal intensivere den indre grensekontrollen, opplyser Kristersson.

– Personer med en svak kobling til Sverige skal ikke kunne komme til Sverige for å utføre kriminalitet, sier han.

– Det er ekstremt viktig å hindre farlige mennesker fra å komme til Sverige, sier Kristersson.

Justisminister Gunnar Strommer opplyser at beslutningen om grensekontroll vil bli tatt på torsdag.

Ifølge Strommer er det særlig ekstreme islamister som ugjør den største trusselen.

– Sverige har gått fra å være et legitimt mål til et prioritert mål for terrorattentat, sier Strommer.

Dropper koranbrenning

Irakeren Salwan Momika har ved flere anledninger brent utgaver av koranen i Sverige. Momika skulle etter planen brenne koranen igjen utenfor Irans ambassade torsdag.

Tirsdag skriver SVT at han har trukket søknaden.

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei gikk i juli hardt ut mot den svenske regjeringen:

– Den svenske regjeringen bør skjønne at den, ved å støtte forbryteren som brente Koranen, gjør seg klar for krig mot den muslimske verden, skrev han.

Khamenei krevde koranbrennere utlevert fra Sverige til muslimske land.

BRENNER FLAGGET: Demonstrantet brenner det svenske flagget utenfor den svenske ambassaden i Teheran.

Mandag skrev Aftonbladet at Sveriges utenriksminister Tobias Billström har sendt et brev til alle 57 OIC-landenes OIC-landenesOrganisasjonen for islamsk samarbeid. utenriksministrene.

– I disse samtalene og mitt brev har jeg blant annet forklart hvordan Sveriges demonstrasjonsfrihet fungerer og at politiet tar selvstendige beslutninger om søknader for sammenkomster, sa Billström i en uttalelse.

Samtidig understreker han at regjeringen tar tydelig avstand fra de islamofobiske handlingene.