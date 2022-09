1 / 3 FORT MYERS: Orkanen Ian herjet i Florida natt til torsdag. FLOM: En kvinne i Florida i boligen sin, som har blitt rammet av flom etter orkanen. SARASOTA BAY: Palmetrær piskes av orkanens vindkast, 28. september. forrige neste fullskjerm FORT MYERS: Orkanen Ian herjet i Florida natt til torsdag.

Florida-orkan: − Tomt for lommelykter og batterier

Odd Askjem (52) fra Nøtterøy ble vitne til orkanen Ian, som har tatt livet av hundrevis, ifølge amerikanske myndigheter.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag kveld og natt til torsdag herjet orkanen Ian i Florida.

Torsdag ettermiddag skriver nyhetsbyrået Reuters at 2,5 millioner hjem og bedrifter er uten strøm.

Lokale myndigheter frykter høye dødstall etter orkanen.

– Det er hjerteskjærende. Vi har gjennomført noen redningsaksjoner og mange mennesker når vi ikke. Jeg har ikke bekreftede tall, men jeg vet definitivt at det er snakk om hundrevis, sier Sheriffen i Lee County i Florida, Carmine Marceno, i et intervju med TV-kanalen ABC.

VG har møtt mennesker på Floridas vestkyst, som forteller om den verste stormen de noensinne har sett. Les hele saken her.

– Som når nordmenn har tre dagers påskeferie

Askjem har leilighet i byen Kissimmee i Florida, en kort kjøretur sør for Orlando.

Askjem, som er på ferie i USA sammen med sin kone, sier han er overrasket over amerikanernes reaksjon på hendelsen.

– Vi ble overrasket over at det var vakter på kjøpesentrene som rasjonerte vann – vi fikk bare kjøpe en pakke hver. Vi så en familie på fem dele seg for å få fem pakker med vann – for meg blir det hysteri, sier Askjem.

– Walmart skal åpne igjen i morgen. Dette blir litt som når nordmenn har tre dagers påskeferie og hamstrer.

– Det var tomt for lommelykter og batterier på Walmart og Ikea. Til og med lamper var det skrapet for.

Imidlertid sier Askjem at de har vært heldige sammenlignet med andre i Florida. De har beholdt strømmen, samtidig som situasjonen er langt verre langs kysten.

– Ved kysten ser det ikke bra ut i det hele tatt, og der forstår jeg truslene. Her er vi omtrent halvannen times kjøretur unna kysten, sier Askjem.

HELDIG: Odd Askjem fra Nøtterøy fikk heldigvis ikke oppleve stormen på samme måte som menneskene langs vestkysten.

Bilforbud og flomvarsel

Men Askjem innrømmer at de ble redde på grunn av farevarslene i nyhetene.

– Det var tornadovarsel i området, og man vet ikke hvor farlig det blir. Vi var ikke redde da det blåste som verst, for vindretningen var gunstig i forhold til leiligheten vår. Vi har en palme halvannen meter bortenfor vinduet vårt, så bekymringen var at den skulle ta vinduet, sier Askjem.

Askjem sier at vinden per torsdag ettermiddag, norsk tid, har roet seg i Kissimmee, men at vannmengdene kan bli et problem, og at de har mottatt flomvarsel.

– Fram til 12.30, amerikansk tid, er det ikke lov til å kjøre bil med mindre det er nødstilfelle. Det er såpass mye vann at bilen kan stå fast, sier Askjem.

Askjem befinner seg i byen Kissimmee i Florida:

Askjem sier at de har fått god informasjon via tv-en, og myndighetene varsler hyppig på SMS. De fikk beskjed om at de kunne måtte komme til å klare seg uten strøm i noen dager, samt at de måtte sikre seg tørrmat.

– For noen dager siden satt vi på en restaurant, og plutselig plinget det i alle telefonene, sier Askjem.