MAKTMENN: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (til venstre) og president Vladimir Putin.

Lavrov advarer USA mot å ta livet av Putin

Utenriksminister Sergej Lavrov (72) advarer USA mot å gjennomføre et mulig attentat mot Vladimir Putin (70). Han mener at Washington har kommet med en slik trussel – om Russland bruker atomvåpen i Ukraina.

Dette kommer frem i flere intervjuer med Lavrov i russiske medier onsdag.

Bakgrunnen for uttalelsene skal være en artikkel i Newsweek i september der hemmelige kilder i Pentagon fortalte om at det amerikanske forsvarsdepartementet vurderte et såkalt «halshuggingsslag» i hjertet av Kreml – om Russland skulle bruke atomvåpen i Ukraina.

Lavrov tolker det klart som en «trussel om fysisk å eliminere lederen av den russiske staten», altså å drepe Vladimir Putin.

– Signalene fra Vesten er svært konfronterende. Det ser ut til at de har forlatt enhver anstendighet. Spesielt den beryktede Liz Truss, som uten en skygge av tvil erklærte før valget at hun var ganske klar til å beordre en atomangrep, sier utenriksministeren til nyhetsbyrået Tass.

Så fortsetter han:

– Washington gikk imidlertid lengst – der truet noen «ikke navngitte tjenestemenn» fra Pentagon faktisk med å påføre Kreml et «halshuggingsslag». Det er faktisk en trussel om fysisk å eliminere lederen av den russiske staten. Hvis slike ideer faktisk klekkes ut av noen, bør denne personen tenke veldig nøye over de mulige konsekvensene av slike planer, sier Lavrov.

Nylig var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i USA. Med litt krigshumor fikk den ukrainske presidenten frem latteren hos pressekorpset:

Utenriksministeren gjentok sine uttalelser i et program på TV – kanalen Pjervyj onsdag kveld:

– Denne kilden sa at en slik trussel ble fremsatt, og i prinsippet burde ikke Kreml føle seg trygg, sier Lavrov, gjengitt av RIA.

Han legger til at Putin personlig ikke ble nevnt spesielt, men Lavrov tolker det altså som en trussel om å «eliminere» presidenten.

RIAs kommentator Irina Alksnis skriver at «det er ikke sikkert at Lavrovs advarsel blir hørt på den andre siden av dammen».

– Amerikanerne nyter for mye det nåværende formatet på krigen med Russland og tror at det ikke bare er fordelaktig for dem, men faktisk gjør dem usårbare, skriver kommentatoren.

RIA er som alle andre russiske medier med base i Russland, kontrollert av Kreml.

– I henhold til alle skrevne og uskrevne regler, anses drap på statsoverhodet i en annen stat som absolutt uakseptabelt, selv når det gjelder et åpent krigførende land, skriver Alksnis.

Hun hevder imidlertid at USA gjennomførte mange attentatforsøk på Cubas leder Fidel Castro – «og de skjuler det praktisk talt ikke».

ATTENTATMÅL? Ifølge den russiske utenriksministerens Sergej Lavrovs tolkning, har USA truet med å ta livet av Vladimir Putin.

Lavrov sier også at det russiske militæret jobber med nye planer som skal hindre at Ukraina mottar våpen og ammunisjon fra utlandet.

– Vi ser at Ukraina mottar stadig flere og bedre vestlige våpen. Derfor er det oppfordringer fra militære eksperter om å stanse disse forsyningsrutene, sa Lavrov i et intervju på russisk TV onsdag, skriver NTB.

– Jernbanelinjer, broer og tunneler blir vurdert. Jeg antar at de vil ta profesjonelle avgjørelser om hvordan disse leveransene kan gjøres vanskeligere, eller ideelt sett stanse dem helt, la han til.