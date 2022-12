FEILSTAVET: Ifølge arrangementsplanlegger Katarina Broas i byen Borgå skulle byens julehilsen ha lest «Tunnelmallista joulua – Stämningsfull jul».

Svensk oversettingstrøbbel: Ønsket publikum en «Stämlings ful jul»

Det gikk litt fort i svingene da julehilsenen på lysbroen i den finske byen Borgå ble skrevet.

På lystavlene til en fotovergangsbro i den finske byen Borgå lyste den noe spesielle meldingen «Stämlings ful jul», noe i retning av «stygg, stygg jul» oversatt til norsk, til alle byens innbyggere i forkant av julehelgen.

Saken ble plukket opp av den finske avisen Östnyland.

Arrangementsplanlegger i byen Katarina Broas opplyser til avisen at hun ble gjort oppmerksom på feilen på julaften.

– Jeg vil starte med å be om unnskyldning til alle som så julehilsenen. Det handler om en menneskelig feil og ingen mente noe vondt, sier Broas til Östnyland.

Lystavlene har blitt brukt til å lyse opp beskjeder formulert av byen i et par år og det er en ekstern operatør som er ansvarlige for programmeringen, ifølge Broas. Store deler av året pryder farger og abstrakte former broen.

Hun forteller videre til avisen at byen har hatt møter med operatøren der de har opplyst hvilke høytider de ønsker å markere, og at de ønsket en julehilsen.

– Vi tenkte at «Tunnelmallista joulua – Stämningsfull jul» var et bra budskap fra byen, sier Broas.

Endret til «god jul»

Da Broas ble gjort oppmerksom på feilen kontaktet hun ifølge Östnyland programmereren, som umiddelbart satte seg inn i bilen og kjørte til broen for å endret teksten.

For å unngå flere feil ble teksten enkelt og greit endret til «God jul».

– Det handler som sagt om en trist feil som vi er veldig lei oss for. Men vi vil vurdere våre prosedyrer for fremtiden, sier Broas.

Dette innebærer ifølge arrangementsplanleggeren at meldingene fra byen til programmereren skal bli gitt skriftlig. Den feilstavede julemeldingen skal ha blitt gitt ansikt til ansikt.

– Programmereren visste tydeligvis ikke hvordan han skulle skrive «stämningsfull», og det førte til denne ganske grove skrivefeilen, sier Broas.

– Men hendelsen er en påminnelse om at ikke alle kan alle språk, enten det er finsk, svensk eller engelsk. Og mennesker er mennesker, og vi kan alle gjøre feil ved en feil. I dette tilfellet var det min feil at jeg ikke sendte julehilsenen skriftlig, men det skal jeg gjøre i fremtiden.