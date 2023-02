WALMART: Natalia og Denis Fomin på en liten handletur på Walmart, gigantbutikken kjent for å ha absolutt alt. Det viktigste i dag var hundemat og frø til ville fugler de liker å mate.

De flyktet fra Putin: Slik er deres nye liv i USA

LOS ANGELES (VG) Sist gang VG møtte ekteparet fra Sibir, var de desperate og redde – på feil side av grensen til USA. Nå bor de i California med sine to amerikanske bulldogger.

Etter en lang flukt fra Putins regime i ukene etter invasjonen av Ukraina, var Natalia og Denis Fomin 5. april i fjor kommet helt frem til USAs grense i Tijuana i Mexico. Der var det stopp.

Natalia (40) gråt. Denis (41) sa ikke ett ord.

Hjemme i Russland hadde de uttrykt motstand mot krigen, presset mot dem økte og de fryktet å leve i et diktatur. USA var deres håp om et trygt og fritt liv.

Nå, et år etter Putins invasjon av Ukraina, triller de en handlevogn gjennom en Walmart utenfor Los Angeles i California.

De ser etter mat til sine to amerikanske bulldogger, tispen Molly og sønnen Mike.

– De to første månedene klarte jeg ikke å forstå at jeg var her. Det føltes som om jeg var med i en eller annen amerikansk film, sier Natalia.

TIJUANA: 5. april i fjor forsøkte Natalia og Denis Fomin å krysse grensen til USA mens VG var til stede. En grensebetjent ba dem vente, noe de gjorde til de ga opp. Natalia gråt.

Gjemte seg i bagasjerom

Etter at VG forlot Fomin-ekteparet 5. april i fjor, fant de først husly i en leir for ukrainske flyktninger i Tijuana.

– De var ekstremt vennlige og ga oss et sted å sove, tepper og mat. Folk er folk, mens politikk er politikk, forteller Natalia.

Der kom de i kontakt med en tredje russer og ble enige om å spleise på en bil, den beste metoden for å komme seg over grensen.

Mens immigranter til fots enkelt kan stoppes før de når frem til grensen av grensebetjenter på grunn av en kontroversiell covid-restriksjon, er de vanskeligere å oppdage om de sitter i en bil.

SOLSKINN: Ekteparet Fomin har nå vært i USA i ti måneder og forsøker i å tilpasse seg. Her triller de handlevognen tilbake til bilen de for anledningen låner av en venn.

Meksikaneren som solgte dem bilen, sa at Denis «så altfor russisk ut». Han gjemte seg derfor i bilens bagasjerom, mens den tredje russeren, som ifølge ekteparet lignet på den nå avdøde svenske DJ-en Avicii, satt seg bak rattet samme kveld.

Da halve bilen var i USA – og Denis i bagasjerommet fortsatt var i Mexico – ropte en grensebetjent at de skulle snu. De ropte «asyl!» tilbake. Grensebetjenten ga til slutt etter.

Noen minutter senere, vel inne i USA, ble Natalia og Denis atskilt til hver sin internering. Men hun rakk å rope «gratulerer med dagen!» til mannen sin.

Det var bursdagen hans, 7. april.

SPONSOR: Tatiana Tapiro, også fra Russland, har bodd i USA i over 20 år. Hun kjente ekteparet fra før og har hjulpet dem hele veien.

– Alle kan se at det er en krig

I dag treffer VG ekteparet hjemme hos Tatiana Tapiro, deres sponsor sponsorEn amerikansk statsborger eller annen borger med lovlig opphold i USA som er myndighetenes kontaktperson, tar imot en asylsøker som blir sluppet fra internering og godtar å ha asylsøkeren boende i sitt hjem. i forbindelse med asylsøknaden.

Nå består livet av å vente på at asylprosessen skal gå sin gang med dokumentasjon og rettshøringer. Om de får medhold, kan de få arbeidstillatelse og starte sitt eget liv.

– Én ting jeg har forstått, er at amerikanere ikke har hastverk, spøker Denis, som likevel nå har klart å få amerikansk førerkort.

Info Russiske flyktninger Siden Russland gikk til krig 24. februar i fjor, har trolig flere hundre tusen russere forlatt landet. De høyeste anslagene er på 900.000. En stor andel av disse har dratt til Georgia. Russiske migranter til USA har økt kraftig. Allerede før krigen brøt ut hadde tallet 35-doblet seg til 8600 på et halvt år. Ifølge tall fra amerikanske grensemyndigheter i desember 2022, hadde 31.600 russere forsøkt å komme seg inn i USA siden krigsutbruddet. Vis mer

De lever på sparepenger etter at de solgte alt de eide, inkludert en gård i Russland, og får hjelp hver uke på en matutdeling.

– Det er vanskelig, mye byråkrati og venting, men det er slik de fleste russere også lever, uten jobb og inntekt. Sånn er det russiske livet, sier Natalia.

Det viktigste for dem er friheten de nå har.

– Her forstår alle. Her er det svart og hvitt. Alle kan se at det er en krig, og si hva de mener. I Russland kan du ikke kalle det for en krig, engang, sier Natalia.

STERKE: Amerikanske bulldogger er kraftige dyr. Natalia må sette sjøbein for å ha kontroll.

Fløy hundene inn

Selv om ekteparet nå bor i California og har sneiet innom sagnomsuste nabolag i Los Angeles, er det natur, fjell og dyr de helst vil se.

Om de får bli, lurer de på om Alaska kan være et sted å bosette seg. De foretrekker åtte-ni måneder med vinter, som i Sibir, fremfor klimaet i California.

Før de flyktet fra Russland, fikk ekteparet sendt sine to hunder, av rasen amerikansk bulldogg, til Polen på kennel.

De har ingen barn, men Molly og Mike er «som barn» for dem.

– Vi kunne ikke leve uten dem, så vi lovte dem at vi ville bli forent igjen. Det var en prosess, men vi fikk dem hit, forteller de.

Hundene ventet i Polen mens de selv kom seg til USA. Senere kunne de hente dem på flyplassen i Los Angeles.

Nå bor også de to russisk-amerikanske bulldoggene i hagen til sponsor Tatiana.

– De vil spise deg til frokost, ler hun.

SMIL: Kontrasten er stor til fortvilelsen ekteparet kjente på da de satt fast på grensen til USA i Tijuana i Mexico.

– Hjernevasket

Det som gjør vondt for Natalia og Denis her i USA, er hva de får høre fra familie, venner og bekjente i Russland.

– Ungdomskolelærerern min mener jeg burde vært i fengsel, forteller Natalia.

Årsaken er blant annet at hun tok klart avstand til krigen også før de dro fra Russland.

Omtrent alle de kjenner støtter Putins krigføring. Foreldrene deres tror USA kommer til å bli utslettet fra jordens overflate, etter å fulgt russiske TV-nyheter.

– Moren min sier ofte at hun hører at russere blir ydmyket her i USA og lurer på om jeg har det bra. Og det verste er at hun ikke tror på hva jeg sier. Hun tror jeg er blitt hjernevasket, men det er jo helt motsatt, sier Natalia.

Etter at de forlot Russland, kalte Putin inn til massemobilisering av flere hundre tusen menn til krigen. Denis sine tidligere kolleger er nå blant dem.

– De er fortsatt i live, men de er i krigen, sier Denis.