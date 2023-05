SØKER TILFLUKT: To barn søker ly for syklonen Mocha søndag. Bildet er tatt like før syklonen traff land.

Tiårssyklon på vei mot flyktningleir: − Svært alvorlig

Syklonen Mocha har truffet kysten av Bangladesh og Myanmar. Røde Kors frykter for situasjonen til de nærmere én million Rohingya-flyktningene i Bangladesh.

Den tropiske syklonen som har fått navnet Mocha har nådd land. Søndag formiddag traff den kystlinjen til Bangladesh og Myanmar.

Mocha er en kategori 5-syklon med vindstyrke målt opp til 195 km/t.

Kombinert med voldsomme nedbørsmengder er faren stor for flom i Bengalbukta. Vannivåene kan stige med opp til fire meter, som vil ramme bebyggelse hardt i lavtliggende områder.

BBC skriver at Mocha er den kraftigste syklonen i Bengalbukta på to tiår.

Selv om den trolig ikke treffer direkte, vil den ramme Cox’ Bazar hardt – en flyktningleir ved Bangladesh’ sørlige grense, som huser over 900.000 Rohingya-flyktninger.

KRAFTIG: Satellittbilde fra Indias meteorologiske institutt som viser syklonen Mocha.

– Dette er en svært alvorlig syklon, selv til den type sykloner som ofte oppstår i Bengalbukta å være, sier seniorrådgiver i Røde Kors, Cathrine Thranberg Hårsåker til VG.

Hun har arbeidet som klimarådgiver innen flom og beredskap, med fem år i Bangladesh, hvorav to år i flyktningleiren Cox’ Bazar.

Boligene i Bangladesh og Myanmars kyststrøk er stort sett laget av bølgeblikk, bambus og treverk, men verst er det i flyktningleirene, forteller hun.

– I Bangladesh bor nær alle flyktningene i slumlignende leirer hvor det ikke er lov å bygge med noe annet enn bambus og presenning. Årsaken til det er at størstedelen av leiren ligger i et naturreservat.

FN har allerede iverksatt evakuering av de mest sårbare flyktningene, som gravide og barn, men det er ikke satt i gang en generell evakuering.

ADVARER: Seniorrådgiver i Røde Kors, Cathrine Thranberg Hårsåker.

– Hovedparten av flyktningene er fortsatt igjen i leirene. Bilder og videoer viser foreldre som bærer barna sine vekk fra skur som har blitt ødelagt eller er i ferd med å bli oversvømt, sier Hårsåker.

Hun forteller at flyktningene i løpet av de siste fem årene har fått opplæring i beredskap, varsling og førstehjelp.

– Personlig er jeg bekymret for mange skadede i flyktningleirene som følge av hus og trær som har falt over ende. Man kan si med sikkerhet at de humanitære behovene vil være store blant både flyktninger og lokalbefolkning som følge av at hjem, infrastruktur, vann og sanitæranlegg har blitt ødelagt.