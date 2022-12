1 / 3 REPARASJONER: Ukrainske arbeidere forsøker å reparere høyspentledninger rammet av russiske missiler nær Odesa i Ukraina i forrige uke. REPARASJONER: Ukrainske arbeidere forsøker å reparere høyspentledninger rammet av russiske missiler nær Odesa i Ukraina i forrige uke. REPARASJONER: Ukrainske arbeidere forsøker å reparere høyspentledninger rammet av russiske missiler nær Odesa i Ukraina i forrige uke. forrige neste fullskjerm REPARASJONER: Ukrainske arbeidere forsøker å reparere høyspentledninger rammet av russiske missiler nær Odesa i Ukraina i forrige uke.

Støre om Putins krig: − Terrorbombing

PARIS (VG) Ukrainas ledelse kaller Putins krigføring for terror. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er enig. Men likevel vil han ikke utelukke å møte den russiske presidenten.

Den norske statsministeren er til stede under den internasjonale giverlandskonferansen for Ukraina i Paris.

Der fikk han se Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ta ordet via videolink.

– Russiske terrorangrep vil gjøre Ukraina til det mørkeste stedet i Europa. Vi må ikke la det skje, sa Zelenskyj.

Med hes stemme og innbitt blikk forklarte Zelenskyj at Ukraina gjør alt det kan for å reparere strømnettet og bøte på strømmangelen med økt bruk av gass.

– Vi har ikke det nødvendige luftforsvarssystemet som vi trenger for å stanse alle russiske angrep, men jeg er sikker på at vi skal få det til sammen, sa han.

HOLDT APPELL: Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, taler til giverlandene.

Støre: – Bruker det ordet

Norske myndigheter har vært tilbakeholdne med å kalle den russiske angrepskrigen i Ukraina for terror. Men etter å ha sett Zelenskyj tale, gir Støre VG et intervju:

– Zelenskyj kaller den russiske krigføringen mot sivil infrastruktur for terror. Er du enig i den beskrivelsen?

– Det er en dekkende beskrivelse. Jeg mener det er terrorbombing fordi det er målrettet mot å ramme sivile i deres daglige liv. Når man treffer sivil infrastruktur, vann og strøm over hele landet, og rammer boliger, sykehus, skoler, da bruker jeg det ordet, sier Støre til VG.

Støre sier han mener Russland har begått klare brudd på humanitærretten og krigens folkerett.

– Det setter en befolkning midt på vinteren i en ekstrem vanskelig situasjon.

VISTE STØTTE: Støre holder tale under giverlandskonferansen.

Vil ikke utelukke møte

– Er det noen vei tilbake til det internasjonale samfunnet for Putin-regimet når de fører krig på den måten?

– Russland er et land som vi må forholde oss til, også med det sittende regimet. Men de har brutt alle bånd til det organiserte internasjonale samfunnet. FNs Generalforsamling har fordømt krigen og ulovlig okkupasjon av land.

– Kunne du som statsminister hatt et én-til-én møte med Putin noen gang igjen?

– Det blir hypotetisk, men jeg har vært tilhenger av at man snakker med Russland. Denne konflikten må slutte, Russland må stoppe krigføring. Da er det viktig at det finnes kontakter.

Les også Støre på slottsmiddag i Paris: – Føler vi blir hørt PARIS (VG) Over et «godt stykke fisk» la Frankrikes president og leder for Europakommisjonen frem ønsket om langsiktige…

Støre påpeker at det ikke er en motstrid mellom fordømmelse, tiltak for å støtte Ukraina, og tiltak for sanksjoner på den ene siden, og diplomati på den andre.

– Men kan du se for deg en situasjon der du selv møter ham igjen?

– Det er hypotetisk situasjon og jeg vil ikke spekulere. Vi har vært tydelige i vår posisjon. Men jeg er ikke tilhenger av at man slutter å snakke selv om man er dypt uenige, og til og med opprørt og fordømmende.

– Ukraina ønsker en internasjonal straffedomstol mot den russiske ledelsen, hva tenker du om det?

– Det bør vi ha til diskusjon. Norge har støttet etterforskning av krigsforbrytelsene med både ressurser og kompetanse, for å få kartlagt det som nå skjer.

MØRKLAGT: Kyiv den 24. oktober, etter at strømmen til den ukrainske hovedstaden ble kuttet som følge av et russisk missilangrep.

– Ukraina må avgjøre

– Du har sagt at en løsning på konflikten finnes ved forhandlingsbordet, men Zelenskyj har sagt han ikke vil forhandle med Putin. Nå er tidspunktet rett for forhandlinger om en våpenhvile eller fredsavtale?

– Det er Ukraina som må få avgjøre når det er rett tidspunkt for det.

– Zelenskyj ber om luftvernvåpen for å stanse russiske angrep mot infrastrukturen. I hvilken grad kan Norge fortsette å gi Ukraina våpen, uten å svekke vår egen beredskap?

– Vår linje er at vi vil videføre militær støtte til Ukraina. Det må vi gjøre sett opp mot behovene vi har for vår egen sikkerhet. Vi har bidratt med luftforsvar, dette NAMSAM-systemet som USA bidrar med, er norsk. Vi går nå over i en fase der det blir mer samarbeid mellom land om hva man kan bidra med.

Les også Borgermester Klitsjko: – Putin må ikke få stjele julen LVIV/OSLO (VG) Innbyggerne i mørklagte ukrainske byer forteller VG om hvordan de lever uten varme, lys og vann.

Den ukrainske statsministeren Denys Sjmyhal var fysisk til stede under konferansen.

– Vi har frigitt Kyiv, Kharkiv og Kherson. Vi vil fortsette til hele landet er fritt, sa han, og takket alle landene som støtter Ukraina.

– Vi skal kjempe for at alle familier får varme og lys, men vi vet at Russland vil fortsette med sine terrorangrep mot strømnettet vårt. Derfor trenger vi flere luftvernmissiler til å forsvare oss, fortsetter Sjmyhal.

Zelenskyj var konkret i sin bønn til omverdenen: Han ba om bidrag på 800 millioner euro – 8,4 milliarder kroner – innen kort tid for å sikre Ukrainas energisektor.

– Det er selvfølgelig et svært høyt beløp, men prisen er mindre enn prisen for en potensiell mørklegging, sa Zelenskyj.

Ifølge ham er 12 millioner ukrainere rammet av strømbrudd.

TO GODE VENNER: Støre håndhilser på Frankrikes president Emmanuel Macron.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier målet med konferansen er å redde Ukraina gjennom vinteren, ved å levere generatorer og reparere landets energinett.

Presidenten i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, hadde et annet konkret løfte til Ukraina – lyspærer:

– EU har lovet å donere 30 millioner LED-lyspærer fra EU, til en pris på 30 millioner Euro. Klarer vi å komme til 50 millioner LED-pærer sparer man faktisk like mye strøm som produseres av et kjernekraftverk, sa von der Leyen.

– La oss gi lys til Ukraina, avsluttet hun.

PS: I 2022 har Norge bidratt med rundt 10 milliarder kroner til Ukraina, skriver regjeringen på sine nettsider.