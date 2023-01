MØRKET: I kun én time om dagen har Loris Mobaiet strøm, fordi strømnettet i Libanon har kollapset.

Fra middelklasse til fattigdom: − Jeg har ingenting!

BEIRUT (VG) 92 år gamle Loris er blitt fattig og lever nå midt i en av verdens verste økonomiske kollapser. Nå blir flere og flere som henne, sier FN.

Da VG møter Loris Mobaiet nærmer det seg jul i Beirut, Libanon.

Gatene fylles opp av julepynt, med blinkende lys, juletrær og julenisser. I toppen av en sliten boligblokk i det kristne nabolaget Achrafieh, sitter 92-åringen.

– Jeg har ingenting!, sier hun og slår ut med armene.

Ved siden av henne i den lille stuen sitter hennes datter og harker.

Datteren skulle egentlig brukt en elektrisk oksygenmaskin for å hjelpe hennes lungesykdom, men de har ikke strøm. På grunn av den pågående strømkrisen i Libanon har de bare strøm én time om dagen.

Harkingen fortsetter.

Før var alt så mye bedre for dem, forteller de.

– Vi kunne dra på stranden, på julaften kunne vi ha julemiddag og vi kunne ta taxi.

Nå har de ingenting.

Jobbinntekter familien hadde, er blitt borte, og staten bidrar ikke med pensjon eller penger for å betale sykehusregninger. Å spise kjøtt eller kylling har de ikke råd til lengre.

Slike historier er å finne i titusenvis av libanesiske hjem.

92 år gamle Loris Mobaiet hadde et liv bak seg som kaffebarista. Nå er hun blitt fattig og trenger hjelp.

Den økonomiske kollapsen

Lenge ble Libanon omtalt som Midtøstens Sveits, som et økonomisk kraftsentrum i regionen. Rike land i Gulfen plasserte pengene sine her i bytte mot god avkastning og diskresjon. Samtidig tok libanesiske politikere opp stadig opp flere statlige lån.

De lånte over evne og i 2019 sprakk boblen.

Bankene kapitulerte og satte begrensninger på uttak, slik at kundene ikke skulle ta ut sparepenger eller pensjon. Over tid har den libanesiske valutaen mistet over 90 prosent av verdien.

Igjen sto libanesere som ikke fikk tilgang til kontoene sine, eller som hadde kontoer med libanesiske pund – penger som nå plutselig var verdt mye mindre.

KOLLAPS: Den økonomiske kollapsen i Libanon er blitt beskrevet som blant verdens verste.

Politikere har fått mye av skylden på grunn av sin manglende evne, og vilje, til å håndtere situasjonen. Verdensbanken gitt den politiske og finansielle eliten skyld i krisen og mener at kollapsen har vært bevisst.

I fjor sommer fastslo de at krisen er en av de verste verden har sett siden 1850-tallet.

Store deler av befolkningen befinner seg nå i fattigdom. Matvareprisene har økt med nesten 500 prosent og arbeidsledigheten er skyhøy.

Samtidig huser Libanon omkring halvannen million syriske flyktninger.

– Både libanesere og flyktninger lider enormt på grunn krisene. Flere mennesker blir dyttet dypere inn i fattigdom hver eneste dag, det sa FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, da han besøkte landet nylig.

FN beskriver at det er avgjørende at det internasjonale samfunnet fortsetter å opprettholde sin støtte fordi landet står ovenfor sin verste økonomiske krise i moderne tid.

– Libanon går gjennom et av sine vanskeligste øyeblikk, samtidig som de er blant dem i verden som huser flest flyktninger per innbygger.

HJELPER: Natasha Gedeon (33) er operasjonssjef i Beit el Baraka, en veldedig organisasjon i Libanon.

Gratis supermarked

Flere millioner mennesker i Libanon overlever nå på hjelp fra bistandsorganisasjoner.

En av organisasjonene som hjelper slike som 92 år gamle Loris, er organisasjonen Beit el Baraka.

I starten hjalp de stort sett bare eldre mennesker, men nå ser de at også folk i 30 og 40-åra trenger bistand, nå som middelklassen er drevet ut i fattigdom.

– Du har lærere, advokater, og folk som har jobbet hardt hele livet for å tjene penger, for å få et godt liv. Nå har de mistet alt, forteller Natasha Gedeon (33), som er operasjonssjef i organisasjonen.

Så følger hun opp med:

– Vi kan si at 80 prosent av befolkningen trenger hjelp.

Organisasjonen hjelper libanesere med husly, strømstøtte, medisiner og har også et supermarked hvor libanesere kan komme og plukke matvarer.

Gratis.

MAT: Beit el Baraka har blant annet et gratis supermarked hvor de som trenger kan hente mat.

Flere land i Midtøsten som har mottatt bistandsmidler opplever at det er blitt vanskeligere å få støtte etter at krigen i Ukraina brøt ut.

Bistandsmidler er blitt omfordelt og er i stedet blitt brukt i Ukraina. Det har også Beit el Baraka opplevd.

– Før krigen i Ukraina hadde vi flere samtaler med donorer om konkrete prosjekter. Så tørket alt opp, de sa til oss at de måtte bruke midlene i Ukraina, sier Gedeon.

Samtidig er Midtøsten truffet hardt av økte mat- og drivstoffpriser.

Hun sier at litt av problemet i Libanon er at dette er en krise som ikke er så synlig på overflaten.

Restauranter er fulle og barene simler av folk, for landets elite og de med lønninger fra utlandet nyter fremdeles middelhavslivet.

Klasseskillet bare øker og øker.

Folk sitter heller hjemme, sulte og fattige, fremfor å tigge på gaten, forteller Gedeon.

– Mange føler skam fordi dette er mennesker som kanskje har jobbet hele livet og aldri trengt støtte. Nå befinner de seg i en helt annen situasjon, sier hun.

KLASSESKILLE: I de rikere delene av byen, som nede ved havnepromenaden i Zaituna Bay, er det ofte fullt av folk på cafeene.

Organisasjonen jobber med å skape en varig endring, hvor de bidrar til å få folk ut i arbeid igjen slik at de ikke skal ha behov for kontinuerlig bistand.

Samtidig er av utfordringene er den politiske situasjonen.

Libanon har vært uten president siden slutten av oktober, da president Michel Aoun forlot embetet. Nasjonalforsamlingen er delt mellom den iranskstøttede bevegelsen Hizbollahs allierte og deres motstandere, og ingen av dem har klart flertall.

Selv om hun erkjenner at situasjonen nå er bekmørk i Libanon, har Gedeon et håp.

– Vi er her for å hjelpe landet vårt til å blomstre igjen. Og hvis du har dette som et mål, så er det mulig å se lys i enden av tunnelen, forteller hun.

Info VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent med base i Beirut, Libanon. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer