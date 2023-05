NYE FUNN: Mostafa Waziri, sjef for Egypts øverste råd for fornminner og oldtidssaker, viser fram en sarkofag som ble funnet under utgraving av Saqqara-gravstedet sør for Kairo.

Egyptiske arkeologer viser fram nye mumie-funn

Funnene dateres tilbake til det 30. dynastiet – som styrte i Egypt for rundt 2400 år siden.

Lørdag viste egyptiske arkeologer frem nye funn fra utgravingen av to verksteder for balsamering balsameringBalsamering er en behandling av døde som gjøres for å hindre råtning. Balsamer brukes for å bevare legemets form. og flere gravsteder fra oldtiden oldtidenOldtiden er tidsepoken i menneskenes historie fra de tidligste sivilisasjonene og frem til middelalderen. I de nordiske landene regner man gjerne at oldtiden varte frem til begynnelsen av vikingtiden rundt år 800..

Det ble vist frem mumifiserte mennesker og dyr – samt utstyr brukt i balsameringsprosessen.

NYE FUNN: Disse krukkene av leirer er blant de mange gjenstandene som har blitt funnet i løpet av ett år med utgravinger av oldtidsgravstedet Saqqara i Egypt. Krukkene ble brukt til å oppbevare innvoller og organer fra døde mennesker og dyr som ble balsamert.

Under utgravingene fant arkeologene flere rom med benker av stein. Her skal de avdøde ha blitt lagt for å bli balsamert.

Det ble også funnet flere leirkrukker til oppbevaring av innvoller og andre organer. I tillegg fant de instrumenter og rituelle gjenstander.

NYE FUNN: To besøkende tar bilder oppå det ene balsameringsverkstedet som er gravd ut i Saqqara i Egypt.

Funnene ble gjort nesten et år med utgravinger i Saqqara sør for Kairo.

Området står på Unescos verdensarvliste. Det omfatter blant annet flere pyramider, dyregraver og gamle koptisk-kristne klostre.

NYE FUNN: Også mange andre gjenstander er funnet under utgravingene av Saqqara-gravstedet. Her vises noen av dem fram for invitert presse lørdag.