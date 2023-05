Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ankom Hiroshima lørdag. Der møtte han Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Scholz: F-16-opptrening er et budskap til Russland

F-16-opptrening av ukrainske flygere vil være et budskap til Russland om at landet ikke kan regne med å vinne krigen, sier Tysklands statsminister Olaf Scholz.

NTB

Et mulig felles treningsprogram for opptrening av ukrainske piloter i bruk av F-16, i regi av allierte land, er et budskap til Russland om at landet ikke kan regne med å lykkes med invasjonen av Ukraina, selv om den utvikler seg til en langvarig konflikt. Det fortalte Scholz i Hiroshima søndag, der han deltar på G7-toppmøtet.

Ukraina har ikke fått noen løfter om å få F-16-fly til sitt luftforsvar. Men høytstående embetsfolk i Washington har sagt at USAs president Joe Biden fredag fortalte G7-toppene at Washington støtter et treningsprogram for ukrainske flygere.

Scholz fulgte opp dette sporet søndag og sa at treningsprogrammet skal være et langsiktig prosjekt. Scholz sa også at det er viktig at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj får møte ledere fra ikke-vestlige land.

– Hvis det blir lagt fram forslag til fredssamtaler, kan ikke målet være at vi får en frossen konflikt. Russland må trekke tilbake styrkene sine, sa Scholz.

I et intervju med den tyske fjernsynsstasjonen Welt sier Scholz at man etter krigen i Ukraina må gjøre det klart hvordan man kan ivareta Ukrainas sikkerhet. Han sa også at et eventuelt ukrainsk Nato-medlemskap ikke er noe som vil foreligge i nær fremtid.