Joshua (11) ble fengslet i Texas

Tenåringsgutten hennes kikker ut av matluken fra cellen og inn i kameraet.

Langt unna, i småbyen Paris i Texas, får mamma Amnisty Freelen snakke med han gjennom videochat.

«Det er hardt her, mamma», er stort sett så åpent hun får ham til å fortelle i samtaler som dette.

Etter flere år i Texas sine beryktede ungdomsfengsler er Joshua Keith Beasley Jr. fortsatt et barn.

Men han har fått et grovere ansikt. Skjegg, tatoveringer i fjeset, blåmerker og ringer rundt øynene:

Moren har sett ham med fotlenker inne på glattcellen som nå er hans hjem.

Hun har også sett ham i en drakt som skal gjøre det vanskeligere for ham å avslutte sitt eget liv.

13-14 gammel begynte han å skade seg selv i fengsel – flere ganger på unevnelige måter.

Joshua kan holdes isolert store deler av døgnet. Den lengste perioden var på 14 dager, har han fortalt.

Gutten får heller ingen reell skolegang og er tungt medisinert. Hans mentale helse blir verre og verre.

– Dette systemet brøt ham fullstendig ned, sier Amnisty.

VG møter moren i Paris i Texas tre måneder etter at hun fikk sitt livs vanskeligste telefon.

Dette var stedet hun flyktet til med Joshua og storebroren i 2017 for å bli rusfri.

– Jeg klandrer staten, men jeg vet at mange av de valgene jeg tok, hvordan jeg levde og oppdro ham, førte frem til hans atferd. Og det tar jeg ansvar for som en mor, sier hun.

Allerede som 11-åring hadde Joshua slitt en stund med mentale utfordringer.

Moren klarte ikke å holde styr på ham. Om natten kunne han stikke av sammen med eldre gutter fra spesialskolen han var blitt overført til.

Amnisty forteller om hvordan hun mistet gutten sin til fengselssystemet.

– Han var elleve år og visste ikke engang at han gjorde noe ulovlig.

Sammen med andre gutter gjorde han mindre overtredelser, som vandalisering av en bil og peniser tegnet på en kirke.

Hva skulle hun gjøre? Hun ringte politiet for å få hjelp til å finne ham.

Hun ante ikke at politiet samtidig brukte dette til å bygge en sak mot sønnen.

11 år og ti måneder gammel ble Joshua idømt tre års prøvetid, som han brøt da han sparket en sikkerhetsbetjent på skolen.

– De fikk meg til å tro at Josh ville få den mentale helsehjelpen han trengte i ungdomsfengselet, at det ville være et sted for rehabilitering, sier moren.

Prøvebetjenten var blitt enig med henne om at hun i retten skulle si at han ikke kunne komme hjem.

Slik fikk han de første 15 månedene bak murene.

– Jeg visste ikke at systemet var så grusomt og ondt.

683 barn er i dag sperret inn i de fem institusjonene til «Texas Juvenile Justice Department» (TJJD).

Gjennom en årrekke er det blitt avdekket underbemanning, mishandling, overdreven bruk av isolasjon og vanskjøtsel av psykisk helse i dette systemet.

Under pandemien økte antallet episoder av selvskading fra nesten 1200 i 2019 til over 2100 i 2021, ifølge The Texas Tribune.

Det finnes ikke ressurser og ansatte til å gi mental helsehjelp til alle som har behov for det.

Info Texas Juvenile Justice Department (TJJD) Har fem institusjoner i Texas hvor barn helt ned til ti år og opp til 17 år kan bli plassert etter straffeforfølgning av «kriminell oppførsel». Den vanligste aldersgruppen er mellom 13 og 18 år. Målet er at systemet skal være rehabiliterende, men det har vært utsatt for kraftig kritikk på grunn av underfinansiering og underbemanning. Antall barn i TJJD har vært sterkt synkende de siste årene og er i dag 683. Vis mer

I fjor måtte fengslede barn ved en institusjon være innelåst på cellen fra klokken 16.30 til 08.00 dagen derpå, grunnet underbemanning.

I helgene var det noen ganger 22 timer i døgnet – noe Joshua også fortalte at han opplevde.

Mange må derfor gå på do i en flaske, på matbrettet eller på gulvet.

– Barn skader seg selv for å komme ut av rommet. De gjør det fordi det tar en time før ansatte har tid til å komme til dem, (...) fordi de vil komme til helseklinikken og få kontakt med andre mennesker, uttalte Shandra Carter, TJJD-sjefen i fjor.

Det tok to måneder før Joshua påny havnet i trøbbel.

Han hadde sonet i 15 måneder og blitt 13 år gammel, da han ble med noen ungdommer i en bil. De ble stoppet av politiet. Joshua spyttet på betjenten.

– Det var enda et lovbrudd og de sperret ham inne på nytt, sier Amnisty.

– Han slapp aldri ut av systemet igjen.

Denne gangen ble han blant annet sendt til en institusjon i Edinburgh, helt sør i Texas, nesten 1000 kilometer hjemmefra.

– Han fikk syv tatoveringer i ansiktet der. Å besøke ham var nesten umulig på grunn av avstanden, forteller Amnisty.

På grunn av mor og fars rusavhengighet vokste Joshua delvis opp hos en tante.

– Han var en eventyrlysten, og veldig beskyttende overfor mindre barn. Han ville hjelpe dem og lære dem ting. Han elsket baseball og på sommeren likte han å klatre i trær, forteller Amnisty.

Etter at hun overtok omsorgen og flyttet til Paris i Texas, tok det tid å bli helt rusfri. Men nå har hun vært det i flere år – slik at hun kunne kjempe for sønnen sin.

På grunn av selvskading endte Joshua tolv ganger opp på sykehus, blant annet for å operere.

Det var på et lengre sykehusopphold både hun og sønnen så håp.

– I de fire månedene der gikk det så mye bedre med ham. Ingen selvskading, han fikk skolegang og vanlige klær, sier hun.

Men på sykehuset kunne han ikke fullføre sinnemestringsprogrammet han trengte for å bli prøveløslatt.

Derfor ville han returnere til fengsel.

Slik bodde Joshua

mens han var fengslet. Her er han i fotlenke og en drakt som skal forebygge selvmord.



Ifølge en større artikkel om Joshua i The Texas Tribune, utførte han som 14-15 år gammel 82 suicidale handlinger i en periode på halvannet år.

Det begynte da han ble nektet FaceTime-samtaler med moren.

– Han var en mammagutt. Han hadde separasjonsangst, selv da han som liten skulle begynne på skolen. Og jeg tror det å være borte fra meg, var det som skadet ham mest, sier Amnisty.

Bruk av pepperspray og isolasjon mot Joshua er også dokumentert.

Andre rapporter Texas Tribune har gått igjennom, viser at han var 13 år gammel da han sammen med fem andre innsatte deltok i «124 seksuelle handlinger» i løpet av noen timer.

En betjent i nærheten hadde ansvaret for å passe på dem.

– Joshuas historie er representativ for problemene med dette systemet, sier Brett Merfish, direktør for ungdomsrettsferdighet i Texas Appleseed. Texas Appleseed.En ideell organisasjon i Texas som jobber for sosial rettferdighet ved å fremme strukturelle reformer i Texas, innen utdanning, kriminalomsorg og økonomi.

Merfish tror ting kunne gått annerledes om Joshua ikke hadde vært fra en småby med få ressurser, hvor ungdomsfengsel og angivelig rehabilitering, ofte blir løsningen.

– Han havnet i trøbbel når ting i livet hans var litt kaotiske. Systemet gikk rett til straff, i stedet for å svare på en måte som ville ha hjulpet ham til å jobbe seg gjennom de tingene, for eksempel en helserådgiver, fortsetter hun.

Selve institusjonene ligger også på landsbygda, som gjør rekruttering av profesjonelle vanskelig.

– De har laget et system som i praksis er en miniversjon av det voksne fengselssystemet. Vi kan godt diskutere hvorvidt systemet fungerer for voksne, men vi vet vel at det ikke fungerer for barn, eller hva? spør hun.

I fjor havnet Joshua i et basketak med en ansatt i ungdomsfengslet. Han spyttet og slo.

Dermed fikk han en ny dom: Fem år, som denne gang skulle sones i fengsel for voksne så fort han fylte 16 år i august.

Det tok 45 dager før moren kunne besøke eller ha telefonkontakt med sønnen etter overføringen til voksen soning.

I desember i fjor trodde både hun og Joshua at han kom til å bli prøveløslatt – men dommeren sa nei. Det var en knusende beskjed for dem begge.

– I voksensystemet mistet jeg innsyn og rettigheter. Jeg kunne ikke være hans beskytter og verge lenger, sier Amnisty.

24. mars i år hadde moren vært uten kontakt med sønnen siden han måneden i forveien var blitt flyttet til enda et annet fengsel.

Halv ni på kvelden kom telefonen hun hadde fryktet lenge.

Joshua var blitt funnet livløs på cellen.

– Jeg er fortsatt i sjokk. Den eneste følelsen jeg kan identifisere nå er sinne, sier Amnisty.

Ifølge fengselet tok Joshua sitt eget liv.

– Han hadde aldri en sjanse. Staten Texas stjal det fra ham, sier Amnisty.

Syv fengselsbetjenter har fått sparken etter dødsfallet, for å ha latt være å sjekke jevnlig på Joshua.

En talsperson for TJJD TJJDTexas Juvenile Justice Department, Barbara Kessler, forklarer overfor VG at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Men alle ungdommer ved TJJD blir registrert inn i skoleklasser og går til time i skolebygninger sammen, skriver Kessler i en e-post.

Som ved dette ungdomsfengslet i Texas, Gainesville State School:

Hun erkjenner at pandemien, som Joshua i sin helhet opplevde bak murene, skapte bemanningsproblemer. Kessler bekrefter at det i 2022 var 28 dager med en 22-timers nedstengning fordelt på de fem fengselsinstitusjonene.

Brett Merfish i Texas Appleseed mener kvaliteten på skolegangen er for dårlig, og Joshua selv fortalte om at han bare ble gitt noen papirer med oppgaver på cellen.

Ifølge Kessler, blir alle ungdommer blir plassert i terapeutiske programmer, de med spesielle behov skal få ytterligere behandling og overføring til sykehus er aktuelt i krisesituasjoner.

– Det som mangler i denne fremstillingen, er at de ikke har nok av de profesjonelle, men heller ikke av de ufaglærte, sier Merfish.

Amnistys telefon ringer. Det er én av de tolv tenåringene i TJJD hun nå har kontakt med etter Joshuas død.

– Jeg vil at disse ungene skal vite at jeg er der for dem, at jeg elsker dem, ber for dem, bryr meg om dem – og at de ikke er alene, sier hun til oss.

Styrken til å stille opp i mediene og kjempe for barn i TJJD, finner hun i troen, forteller hun.

– Jesus har definitivt forberedt meg for dette øyeblikket, sier hun.

– Da Joshua døde, våknet et dyr i meg. Jeg har en brann i meg.

Hun viser frem en rekke bilder av sønnen og skadene hun dokumenterte. På noen av skjermdumpene fra FaceTime-samtaler på cellen smiler han også.

– Noen menneskers lys er så sterkt her i verden. Når de forlater denne verdenen, så skinner det fortsatt sterkt, sier hun.

