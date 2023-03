SPURVEN: Patricia Kopta fikk kallenavnet «Spurven» på grunn av sin snodige gange og lette kroppsbygning.

Forsvant for 31 år siden – funnet på et sykehjem i Puerto Rico

Kvinnen som gikk under navnet «Spurven» ble erklært død i 1999. Men så begynte en pleier på et sykehjem å ane ugler i mosen.

Patricia Kopta fra Pennsylvania ble meldt savnet av sin ektemann i 1992. Etter flere års leting erklærte politiet henne død i 1999.

Nå har saken tatt en ny vending.

Det lokale politiet hadde ingen spor før de fikk informasjon fra en Interpol-agent og en pleier på et sykehjem på Puerto Rico.

Det melder flere internasjonale medier og lokalavisen Pittsburgh Post-Gazette.

På en pressekonferanse torsdag opplyste lokalt politi og Kopta-familien om den sjokkerende nyheten: Patricia var funnet etter hele 31 år.

– Vi er veldig takknemlige for at Patty er i live, sier søsteren Gloria Smith.

– Dere vil ikke tro hva vi har vært gjennom. Det er en lettelse at hun er i live, sier ektemannen Robert Kopta, som aldri giftet seg på nytt.

Sendte brev

Det var ingen livstegn fra Patricia på mange år, bortsett fra et brev hun sendte til ektemannen Robert. Der forklarte hun at noen fulgte etter henne, noe hun hadde påstått flere ganger tidligere.

I desperasjon etter å finne kvinnen, snakket etterforskerne blant annet med en synsk som sa at Patricia var død og kroppen hennes lå nært vann.

Til slutt ble Patricia erklært død.

I juni 1999 ble en uidentifisert tatt imot på et pleiehjem for eldre på den karibiske øya Puerto Rico, som tilhører USA.

Utover å hevde at hun kom til øya med et cruiseskip fra Europa, skal hun ha vært svært tilbakeholden med detaljer om privatlivet sitt.

Brian Kohlhepp, visesjef i det lokale politiet i Pennsylvania, sier at han ble kontaktet for et år siden av Interpol-agenten og pleieren som mente at kvinnen på øya kunne være Patricia Kopta.

– Hun var kjent for å vandre rundt i Naranjito, Corozal and Toa Alta. Da hun ble eldre, fortalte hun detaljer som gjorde det mulig å skjønne hvem hun var, sier politisjefen.

Etter en DNA-prosess som varte i ni måneder, kunne politiet endelig bekrefte at kvinnen var Patricia Kopta.

– Sjokk, jeg kunne ikke tro på det. Det var hardt for oss alle, fordi min mor, hennes søster og jeg bekymret oss for henne hele tiden, sier Patricias søster, Gloria Smith.

Advarte om jordens undergang

Ifølge The Guardian var Kopta katolikk som ofte var å se på søndagsmesse før hun forsvant i 1992.

Sakte, men sikkert, begynte hun å oppføre seg merkelig. Ifølge ektemannen utviklet hennes religiøse overbevisning seg til irrasjonelle tirader.

Hun hevdet blant annet om at guds mor hadde vist seg for henne og advart mot et kommende armageddon. Hun fikk kallenavnet «Spurven» som følge av hennes lette kroppsbygning og snodige gange.

Patricia mistet også jobben, ifølge ektemannen.

– Da begynte hun å henge i byen der hun fortalte folk at de måtte dra hjem fordi verden kom til å gå under om tre dager, sier ektemannen.

Om Kopta returnerer til USA og Pennsylvania er noe usikkert.

Hun skal slite med både den mentale og fysiske helsen, og har sagt hun heller vil bli i Puerto Rica, ifølge Post-Gazette.

