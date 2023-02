BRUTALT: Abby Choi (28) fikk fire barn før hun ble tatt av dage i forrige uke, i et bestialsk drap som ryster Hongkong og Kina.

Fant hode i kjele – tror det er ny kroppsdel fra influencer

Tre dager etter at kroppsdeler av den kinesiske millardærarvingen og influenseren ble funnet i et kjøleskap, er hodet blitt funnet. Politiet leter ennå etter flere kroppsdeler.

Hodeskallen ble funnet i en kjele sammen med rester av hår, melder The Guardian. Ifølge lokale medier i Hongkong skal gryten også ha inneholdt gulrøtter og andre grønnsaker. Flere andre knokler skal ha blitt funnet i en annen kjele.

Politiet i Hongkong sier ifølge The Guardian at hodeskallen har merker som de mener kan tyde på et dødelig angrep.

Den kinesiske influenseren, modellen og milliardærarvingen Abby Choi hadde vært forsvunnet siden tirsdag forrige uke.

Fredag ble de første kroppsdelene av henne funnet. Da fant politiet kvinnens armer og bein i et kjøleskap i en leilighet i Hongkong.

FLERE FUNN: Da politiet gjennomsøkte dette huset i Hongkong, fant de flere kroppsdeler fra kvinnen.

Siden da har politiet i Hongkong søkt intensivt etter resten av kvinnen.

Eksmann rømte i speedbåt

Eksmannen ble pågrepet lørdag, da han forsøkte å rømme Hongkong i en speedbåt. Med på ferden hadde han over 660.000 kroner og luksusklokker verdt over fem millioner kroner.

Mandag melder altså The Guardian at politiet har funnet flere kroppsdeler.

EKS-SLEKTNINGER SIKTET: En av de tre mennene som er pågrepet for drapet på Abby Choi eskorteres av politiet.

Under ransakingen av et hus i bydelen Tai Po fant politiet en hodeskalle, hår og flere ribbein i en stor kjele inne i huset. Kroppsdelene undersøkes nå for å avklare om de tilhører Choi. Huset ligger ti kilometer unna leiligheten hvor de første kroppsdelene ble funnet. Kvinnens overkropp og hender er ennå ikke gjort rede for.

Politiets teori er at Choi først ble trukket inn i en van. Der inne skal hun ha blitt angrepet og slått bevisstløs, før politiet tror at hun ble brakt inn i huset hvor de to grytene med kroppsdeler ble funnet.

Firebarnsmor

The Guardian melder mandag at influenserens eksmann, sammen med hans far og hans bror, er de siktede. De tre mennene er fengslet fram til rettssaken 8. mai. Eksmannens mor er siktet for å ha hindret etterforskningen.

MODELL: Senest i forrige uke prydet Abby Choi forsiden på nettutgaven av motemagasinet L’Officiel Monaco.

Firebarnsmoren Abby Choi var en kjent instagram-modell og influencer. Foreldrene hennes er milliardærer med firmaer i fastlands-Kina. Bare 18 år gammel giftet hun seg med jevnaldrende Alex Kwong. De fikk to barn sammen, før de skilte seg i begynnelsen av tjueårene. Deres to barn ble boende hos eksmannen og hennes familie.

Pengekrangel

Choi skal ha fortsatt å støtte eksmannen økonomisk, men siden 2022 har hun vært i en større konflikt med ham og hans familie, etter at hun ønsket å selge leiligheten som svigerforeldrene hennes bodde i. Den skal ha en verdi på nærmere 60 millioner kroner.

Det spekulerer om motivene for drapet. Foruten den økonomiske uenigheten, nevnes det også at Abby Choi, da hun var 22 år gammel, ble samboer med Chris Tam. Samboerskapet ble markert med en stor fest. Også disse fikk to barn sammen.

Barna blir tatt vare på at Chois mor, sier politiet i Hongkong, ifølge The Guardian.