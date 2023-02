Fikk vennskapspris av Putin

Mandag fikk actionskuespilleren Steven Seagal en vennskapspris av Russlands president, Vladimir Putin.

Det melder CNN.

Tildelingen av vennskapsordenen ble annonsert på den russiske regjeringens nettsider.

Etter hyppige besøk i Serbia og Russland over flere år fikk skuespilleren i 2016 innvilget både serbisk og russisk statsborgerskap. I 2018 ble Seagal utpekt som Russlands spesialutsending til USA, hvor han skulle jobbe med humanitære spørsmål.

SKUESPILLER: Steven Seagal er mest kjent for actionfilmene han spilte i på 1980- og 1990-tallet.

Seagal er født amerikansk og anses å være en god venn av Russlands president Vladimir Putin.

Hans interesse for kampsporten MMA skal ha vært årsaken til at han og Putin, som også har en uttalt interesse for kampsport, møttes.

I 2017 fikk Seagal et forbud i fem år mot å komme inn i Ukraina, på grunn av nasjonal sikkerhet.

Seagal har bekledd mange roller, deriblant visesheriff, musiker, forfatter, filmprodusent og kampsportutøver, men er mest kjent for actionfilmene han spilte i på 1980- og 1990-tallet.