Svenske forskere tester mulig hormonfritt prevensjonsmiddel for kvinner

Forskere på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm tester nå en gel som kan blokkere spermiens vei til livmoren, som et hormonfritt prevensjonsmiddel.

– Vi har testet en ny type stoff som har potensial til å forandre livmorhalsen slik at sperm ikke kan svømme inn i livmoren, sier gynekologen Sebastian Brusell Gidlöf ved Karolinska.

Han sier det finnes en stor etterspørsel etter hormonfrie prevensjonsmidler, særlig hos kvinner som av ulike grunner ikke kan bruke hormonprevensjon.

– I tillegg finnes det også mange kvinner som kanskje kan bruke hormonprevensjon, men som har fått bivirkninger eller av andre grunner ikke vil bruke dem. Samtidig har de et behov for å beskytte seg mot graviditet. Det finnes en stor gruppe kvinner som vil ha nytte av dette om det blir tilgjengelig på markedet, sier Gidlöf.

Studien er publisert i tidsskriftet Science Translational Medicine. Den er et samarbeid mellom forskere ved Karolinska Universitetssjukhuset, Kungliga Tekniska högskolan og Karolinska Institutet.

Enn så lenge er ingen prøver gjennomført på mennesker, og det er en rekke andre spørsmål som må besvares før man kan innføre gelen på markedet. Et av spørsmålene handler om eventuelle bivirkninger, i tillegg er det spørsmål om hvor lang effekt den eventuelt vil ha. Likevel er det et steg i retning av at man kan finne et ettertraktet ikke-hormonelt prevensjonsmiddel.