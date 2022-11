1 / 2 SÖTA VÅTMARK: De svenske aktivistene kjemper for gjennoppretning av våtmarksområder. forrige neste fullskjerm SÖTA VÅTMARK: De svenske aktivistene kjemper for gjennoppretning av våtmarksområder.

Stormet scenen under svensk «Idol»-finale

En klimaaktivist lurte seg opp på scenen under «Idol»-finalen i Sverige.

Det var under artisten Miss Li sin opptreden i den svenske «Idol»-finalen i Stockholm at minst en aktivist stormet scenen med en plakat med teksten «Återställ våtmarker».

Vakter kom til stedet og dro vedkommende bort fra scenen, skriver Aftonbladet.

«Återställ våtmarker» er en aktivistgruppe som har gjort flere stunt i løpet av høsten.

I sommer stoppet aktivistgruppen trafikken i Stockholm sentrum med tilsvarende banner som ble vist frem under Idol-finalen.

Og i oktober ble tolv aktivister fra gruppen dømt for sabotasje etter å ha limt seg fast på veien E4.

Gruppen er en søsterkampanje til norske Stopp Oljeletinga, som har fått oppmerksomhet og kritikk for flere aksjoner i Norge, og en del av A22-nettverket, en rekke grupper som aksjonerer for ulike formål og får støtte fra et fond kalt Climate Emergency Fund.