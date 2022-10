Flystyrt i russisk havneby – boligblokk står i flammer

En ni etasjers bygning står i brann etter en flystyrt i havnebyen Jejsk mandag kveld. Det russiske forsvarsdepartementet hevder at et av deres egne jagerfly styrtet under en øvelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette melder blant annet Interfax, som siterer nødetater fra stedet. Interfax skriver også at det skal dreie seg om et militært jagerfly av typen SU-34.

Flystyrten skal ha skjedd i havnebyen Jejsk, som ligger langs Azovhavet sørvest i Russland, overfor Mariupol.

Det statseide nyhetsbyrået Tass siterer russiske myndigheter på at fire etasjer i en høyblokk på ni etasjer står i brann. Bilder og videoer på sosiale medier viser store mengder røyk og flammer på stedet.

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at SU-34-fly styrtet under en øvelse mandag, ifølge Reuters. Flystyrten skal ha blitt forårsaket av en motorbrann, ifølge departementet.

Russiske myndigheter har foreløpig ikke gått ut med informasjon om døde eller skadede forbindelse med hendelsen.

Ria Novosti, et annet statseid nyhetsbyrå, skriver at piloten skal ha klart å skyte seg ut av flyet før det kolliderte med bygningen.