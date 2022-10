Flystyrt i russisk havneby - 13 døde

Et russisk militærfly styrtet i en boligblokk i Russland. 13 personer er døde.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dette melder blant annet Interfax, som siterer nødetater fra stedet. Det skal dreie seg om et militært jagerfly av typen SU-34.

Tidlig tirsdag morgen melder det statskontrollerte russiske nyhetsbyåret Ria Novosti at 13 personer er døde og 19 er skadet. De skriver at tre av de omkomne er barn.

Det er Russlands helseminister Alexei Kuznetsov som kommer med opplysningene.

Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at et SU-34-fly styrtet mandag, ifølge Reuters. Det skal ha oppstått en brann i motoren i det flyet tok av under trening, ifølge departementet.

KRAFTIG BRANN: Det oppstod en eksplosjonsartet brann etter at flyet styrtet i en boligblokk.

Det statskontrollerte nyhetsbyrået Tass siterer russiske myndigheter på at fire etasjer i en høyblokk på ni etasjer står i brann, og at 100 personer er evakuert. Bilder og videoer på sosiale medier viser store mengder røyk og flammer på stedet.

Flere russiske medier melder at store mengder drivstoff lekket fra flyet og førte til kraftig brann i den ni etasjer høye blokken, der det ifølge Ria Novosti bor over 600 mennesker. Øyenvitner har sagt at minst fire av etasjene sto i brann.

Ria Novosti, et annet statseid nyhetsbyrå, skriver at det bor totalt 600 mennesker i boligblokken.

Ria skriver at begge pilotene skal ha klart å skyte seg ut av flyet før det kolliderte med bygningen, og at den russiske etterforskningskomiteen har opprettet en sak i forbindelse med hendelsen.

Flystyrten skal ha skjedd i havnebyen Jejsk, som ligger langs Azovhavet sørvest i Russland, vis-à-vis Mariupol i Ukraina.