BRANN: Bildet, som deles på Twitter, skal vise brannen i fengselet.

Opptøyer og brann i fengsel med politiske fanger i Iran

En storbrann skal være slukket i det beryktede Evin-fengselet i Irans hovedstad. Det er meldt om skyting, men ifølge myndighetene er situasjonen under kontroll.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Skudd kan høres fra Evin-fengselet og en kan se røyk, meldte aktivistnettstedet 1500tasvir lørdag kveld.

Etter noen timer bekreftet myndighetene via det statlige nyhetsbyrået Irna at det hadde vært «uro og sammenstøt» i fengselet.

Evin-fengselet nord i Teheran huser politiske fanger, opposisjonelle og menneskerettsaktivister. Hendelsen fant sted samtidig som det pågikk landsomfattende demonstrasjoner mot regimet på femte uka.

Tusenvis av mennesker demonstrerte lørdag under slagordet «begynnelsen på slutten». Folk ropte også «død over diktatoren», et slagord som er mye brukt i Iran den siste måneden.

En høytstående tjenestemann sier til Irna at brannen i Evin startet fordi innsatte satte fyr på et lager fullt av fangeuniformer. «Bråkmakerne» er skilt fra de andre i et forsøk på å roe situasjonen, ifølge kilden.

– Situasjonen er nå fullstendig under kontroll, sier tjenestemannen sent lørdag kveld.

DEMONSTRASJONER: Iranske myndigheter nekter utenlandske journalister adgang til landet og gjør alt for å hindre at bilder fra de siste ukers demonstrasjoner kommer ut. Dette bildet ble tatt i Teheran 21. september.

Meldinger om eksplosjoner

Men bilder av brannen fortsetter å sirkulere i sosiale medier, der det også er delt flere videoer der skuddsalver kan høres. Øyevitner forteller til nyhetsbyrået AP at politiet har sperret veiene inn til Evin-fengselet, og at det er hørt minst tre kraftige eksplosjoner fra området.

Opprørspoliti ble observert på vei til fengselet på motorsykkel, sammen med ambulanser og brannbiler. Internettet er blokkert i området, ifølge øyevitner. Mange personbiler tutet i solidaritet med de regimekritiske demonstrantene.

Den USA-baserte organisasjonen Center for Human Rights in Iran sier det brøt ut en «væpnet konflikt» innenfor fengselsmurene.

– Familier av fanger har samlet seg ved hovedinngangen til Evin-fengselet, sa et øyevitne til nyhetsbyrået Reuters tidligere på kvelden.

– Jeg kan se flammer og røyk. Masse spesialstyrker. Ambulanser er også her, sier vedkommende.

DØDE: Mahsa Amini døde 16. september. Siden har det vært store demonstrasjoner mot det iranske regimet, både i og utenfor Iran – her fra Berlin.

Menneskerettsovergrep

Det iranske rettsvesenets offisielle nettsted Mizan hevder også at brannen er slukket og at en del av fengselet begynte å brenne på grunn av en «kamp mellom flere innsatte».

Det store Evin-fengselet har huset politiske fanger helt tidlig på 1970-tallet, før den autoritære sjahen ble styrtet i en bred folkeoppstand som endte med at Ruhollah Khomeini og hans tilhengere opprettet det islamske prestestyret.

Vestlige menneskerettsgrupper har lenge slått alarm om forholdene her, og i 2018 slo USAs regjering fast at det pågår alvorlige menneskerettsovergrep her.

«Død over diktatoren!»

Protestene i Iran begynte etter at den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt 16. september. Tre dager tidigere ble hun stoppet på gaten i Teheran, angivelig fordi hun ikke hadde dekket håret tilstrekkelig til.

Unge kvinner har ledet an i protestene og har ropt slagord med krav om likestilling og regimeskifte, brent hodeplagg og klippet av seg håret i protest mot regimets maktbruk.

Minst 108 mennesker er drept av sikkerhetsstyrkene under protestene, og ytterligere 93 er drept i andre sammenstøt i Zahedan, ifølge den Oslo-baserte eksilgruppa Iran Human Rights.

Flere hundre er pågrepet.