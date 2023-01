TILDEKKES: Menn i Kabul må også dekke seg til.

Taliban skaper knipe for kroppsbyggere: − Det er skuffende

KABUL (VG) Taliban tvinger ikke bare kvinner til å dekke seg til. Nå må også mannlige treningsentusiaster dekke til lårmusklene sine. Det skaper sinne.

I et svett lokale i sentrum av Kabul pumpes musklene til perfeksjon.

Alt handler om å få den ultimate kroppen – noe å kunne vise frem, og skryte av.

Men i lokalet er det ingen musikk som overdøver den tunge pustingen til mennene. Musikk har Taliban forbudt, etter at de i en sjokkoffensiv kapret kontrollen til hele landet i fjor.

Nå styrer de landet etter sharialoven.

I Talibans strenge islamistiske fortolkning av koranen tilsier det blant annet at kvinner må dekke seg helt til, fra topp til tå. Følger de ikke reglene, risikerer deres nærmeste mannlige slektninger å bli fengslet eller å bli sparket fra statlige jobber.

Taliban beordrer også menn til å skjule kroppen fra hoftene og ned til leggene.

– Når vi trener hardt er det for å kunne vise seg frem. Det betyr alt for oss, så dette er deprimerende, forteller den 35 år gamle kroppsbyggeren Shir Ghanizada.

Han konkurrerer i bodybuilding, og er vært vant til å stå på scenen. Med definerte muskler, innsmurt i olje og kun en liten truse for å kunne bjuda mest mulig på. Det er det slutt på nå.

– Under konkurranser får vi ikke vise alt til publikumet. Vi må på bakrommet for å vise lårmusklene våre til dommeren.

PUMP: Shir Ghanizada trener armer.

Før pleide det også å være kvinner som trente på treningsstudioet, en det er det også slutt på nå, for under Talibans regime er de fleste sportsaktivitetene for kvinner forbudt.

På veggen henger det flere bilder av toppløse menn. Et av bildene er malt over med sort maling. Bak malingslaget er et bilde av en kvinne, noe Taliban anser som haram – ikke i tråd med Islam.

– Dette er et sensitivt tema og vi må bare akseptere situasjonen, det er ingen annen måte å gjøre dette på. Vi er redd de kan stenge gymmen for godt, forteller Ghanizada.

– Hvordan er det å ha noen som forteller deg at menn og kvinner må dekke seg til?

– Når du ikke har frihet, og noen kontroller deg, gjør det livet enda mer vanskelig og komplisert. Det er skuffende og deprimerende.

Han sier at det selvfølgelig er aller verst for kvinnene som i størst grad opplever restriksjoner.

– Det er undertrykkende, sier han.

Før var det også kvinner som trente her. Nå er det bare menn igjen.

To smil er å finne i gymmen i Kabul.

Da Taliban sist regjerte på 90-tallet forbød de mange sportsaktiviteter, slik som bodybuilding, samt annen kultur som musikk og filmer.

Etter at Taliban ble drevet fra makten etter Vestens invasjon i 2001, har det dukket opp mange treningssentre. Bodybuilding ble en av de mest populære aktivitetene i landet, og store plakater av populære bodybuildere ble hengt opp i Kabul.

Da Taliban igjen tok makten i 2021 flyktet hundrevis av sportsutøvere, slik som kvinnelige fotballspillere, basketballspillere og landeveissyklister.

Denne gangen har Taliban hevdet at de ikke vil forby sport så lenge de er i tråd med deres ekstreme fortolkningen av islam. Men det gjelder menn. For de har sagt at kvinner ikke vil kunne få lov til å drive med sport slik som fotball eller cricket.

De siste ukene har Taliban strammet grepet ytterligere for kvinnene i landet. De nektes høyere utdanning, og Taliban forbyr kvinner nå å jobbe for bistandsorganisasjoner.

Info Afghanistan – kjapt oppdatert I 2001 invaderte militære styrker fra vestlige land, deriblant Norge, Afghanistan. Målet var å knuse al-Qaida som hadde stått bak terrorangrepet mot USA 11. september. Også Taliban, som da regjerte, skulle nedkjempes.

I 20 år forsøkte vestlige land på statsbygging, men klarte aldri å nedkjempe Taliban. Da USA og resten av de vestlige landene trakk sine militære styrker ut i august i fjor, kollapset det afghanske regjeringsapparatet og titusenvis av mennesker flyktet. Samtidig rykket Taliban inn og overtok makten.

Taliban har siden slått ned på kvinners rettigheter, ytringsfrihet og nektet jenter fra 7. klasse og oppover utdanning.

Den økonomiske situasjonen er også blitt kraftig forverret, og 95 prosent av befolkningen lever nå i fattigdom. Det er en økning på 70 prosent siden i fjor.

En ny rapport fra FN tegner opp et bekmørkt bilde av den økonomiske situasjonen i landet. Bank- og finanssystemene har kollapset, og innen midten av 2022 hadde 700.000 jobber gått tapt, de fleste blant kvinner. Et av fem barn står i fare for alvorlig underernæring, særlig sør i Afghanistan. Vis mer

SVENSKEN: 43 år gamle Salim forteller at han i 12 år bodde i Sverige

Inn på treningssenteret kommer en lav mann med en lang hagle. Han er treningssenterets sikkerhetsvakt.

“Snakker du svenska?”

43 år gamle Salim forteller at han i 12 år bodde i Sverige og jobbet på Scandic hotell. Til slutt ble asylsøknaden hans avslått og han ble sendt tilbake til Afghanistan i 2017, forteller han.

– Jeg hadde fast jobb og et liv i Sverige. Hjemme jobbet jeg og betalte skatt. Her har jeg ikke et liv. Vi overlever, men det er det, forteller han.

Nå sitter han utenfor gymmen i et lite skur. Hans nærvær og haglen skal beskytte mot “knarkarr og tjuvar. Det er mycke kriminalitet her”, forteller han.

LILLE SPEIL PÅ VEGGEN DER: Feroz Sultani sjekker ut det han får lov til å vise frem.

Inne på studioet tar Ahmad Folad sats, hopper opp og tar noen pullups. Han blir knapt andpusten.

Over ham er bildet av en mann med bulende muskler og motivasjonsteksten: “Giving up is not an option”.

– Jeg er også muslim og leser koranen. Dette blir som en hijab for menn, som går fra midjen til leggene. De sier dette er i tråd med Islam, men det er bullshit, sier han.

