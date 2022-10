HYLLET: En følger skriver at den ansvarlige bak denne publiseringen i Det hvite hus fortjener en lønnsøkning etter dette innlegget på Instagram.

Slik frir politikerne til unge: BeReal med Joe Biden tok av

Amerikanske politikere satser på sosiale medier før det kommende mellomvalget. Målet er å vinne unge velgere. Én politiker byr til og med på egenprodusert porno.

Natt til onsdag publiserte president Joe Biden (79) et skjermbilde fra den populære appen BeReal til sine 19 millioner følgere.

Skjermbildet viser presidenten som peker på armen og signaliserer at han har fått sin oppfriskningsdose av coronavaksinen. Sammen med ham er hans øverste medisinske rådgiver Anthony Fauci (81) og helsedirektøren Vivek Murthy (45).

Det er usikkert hvem som har lagt ut det originale BeReal-øyeblikket, men uavhengig av det, har bildet blitt svært godt mottatt av Bidens følgere på Instagram.

I høst har trykket fra politiske kampanjer for alvor nådd sosiale medier. Amerikanske politikere har tidligere danset til Drake, kastet seg på memes, og nå har en politisk kandidat til og med spilt inn pornovideo.

I sommer spurte den amerikanske avisen LA Times: Er det kult eller cringe at politikerne bruker TikTok?

– Jeg tar dem ikke seriøst hvis de er på TikTok eller driver med slike ting, sa en republikaner til avisen.

Vil nå unge velgere

Mellomvalget i USA 8. november nærmer seg. Og Joe Bidens BeReal-skjermbilde er nok ikke tilfeldig valgt. Appen har nemlig den siste tiden blitt den heteste appen blant unge brukere verden over. I USA laster omtrent en halv million mennesker ned appen hver dag.

Info Hva er et mellomvalg og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden.

I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet.

Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – Republikanerne og Demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er får igjen mye å si for hvor mye av sin politikk president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for.

Det er også viktig fordi hvem som har makten ute i delstatene har stort potensiale til å påvirke amerikaneres liv ettersom de ulike delstatene på mange områder står fritt til å bestemme sine egne lover. Vis mer

I forrige måned meldte NBC News at TikTok var nødt til å stramme inn verifiseringsregler i forkant av det viktige valget i USA.

Målet er forhindre feilinformasjon, gjennom å be politikere og politiske partier om å verifisere seg. TikTok har også gjort det vanskeligere for dem å arrangere pengeinnsamling gjennom appen.

FAKE NEWS-HIMMEL: TikTok godkjente 90 prosent av politiske reklamer med feilinformasjon i et eksperiment, ifølge New York University-forskere. Det skriver The Guardian.

Knakk koden

Men det stanser ikke politikerne fra å bruke plattformen. Likevel er det ikke slik at tilstedeværelse betyr umiddelbar suksess.

En av de få som har knekt koden, er en tidligere Minnesota-senator ved navnet Matt Little (37).

I 2020 døpte den amerikanske nettavisen Politico Little: «The politican who lives on TikTok». De skriver at han har klart å fange oppmerksomheten til generasjon Z over hele nasjonen.

Det er likevel svært få som kan måle seg med den sosiale makten som demokraten Alexandria Ocasio-Cortez (33) har. Med sine 8,6 millioner følgere på Instagram ble hun allerede i 2020 ansett som en av de største sosiale medier-profilene i amerikansk politikk, ifølge CNN.

MOBIL: Justisminister på mobilen sin mens hun venter på et intervju med VG tidligere i år. Hun fikk mye oppmerksomhet da hun lanserte TikTok-konto i sommer.

Også europeiske politikere bruker apper som TikTok og Instagram aktivt. Blant annet Norges justisminister Emilie Enger-Mehl (29).

I forkant av det italienske valget i høst, dukket også den konservative Silvio Berlusconi (85) opp. Han sanket 10 millioner visninger på sin første TikTok-video, skriver New York Times.

Spilte inn egen pornovideo

En New York-politiker som er villig til å dra den lenger enn politikere flest, er Mike Itkis (53).

Han spilte inn egen pornovideo i forsøk om å vinne sitt kandidatur i det kommende mellomvalget, melder Insider.

Itkis er nemlig opptatt av temaer knyttet til sex og reproduksjon. Målet med videoen skal være å vise at han ikke bare snakker om seksuelle rettigheter, men at han også våger å demonstrere den.

HETT: Politikeren Mike Itkis har fått med seg sexarbeideren Nicole Sage til sengs for denne litt uvanlige kampanjevideoen.

Sammen med videoen, publiserte han også en liste over sine politiske løfter.

Pornovideoen, som er rundt 13 minutter lang, viser ham ha sex med en kvinne ved navnet Nicole Sage to forskjellige ganger.

Videoen har i ettertid høstet kritikk, men for Itkis’ del også fått svært mye oppmerksomhet. Til nå har den blitt sett litt under én million ganger.