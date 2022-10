KONGRESSLEDER: Nancy Pelosi er en av de mektigste demokratiske politikerne.

Nancy Pelosi truet med å slå ned Donald Trump

Da det gikk rykter om at den avtroppende presidenten ønsket å marsjere til Kongressen sammen med sine tilhengere 6. januar i fjor kokte det over for den mektige demokraten Nancy Pelosi.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg håper han kommer. Jeg kommer til å slå han ned. Dette er mitt øyeblikk. Jeg har ventet på dette. (…) Jeg kommer til å slå han ned. Jeg må i fengsel for det, men det gjør jeg gladelig.

Ordene falt fra en dirrende sint Pelosi, kvinnen som bare to uker senere skulle bli leder i Representantenes hus - en av de to kamrene i Kongressen – bare minutter før Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar i fjor, samtidig som politikerne i Kongressen var samlet for å offisielt utrope Joe Biden som vinner av presidentvalget i 2020.

Donald Trump skal ha uttrykt ønske om å marsjere sammen med tilhengerne sine mot Kongressen. Det er dette en aldri tidligere publisert video viser at Pelosi får vite av sin egen stabssjef Terri McCollough.

EKSPRESIDENT: Donald Trump tapte valget i 2020.

I videoen forteller hun til Pelosi at Secret Service har fortalt at de har måttet overtale Trump, som på det tidspunktet fremdeles var president, men hevdet at han hadde tapt valget to måneder tidligere på grunn av juks, til ikke å marsjere med sine tusenvis av tilhengere fordi de da ikke kunne garantere for sikkerheten hans.

– Så for øyeblikket kommer han ikke. Men det kan endre seg, sier McCollough.

Det er da Pelosi svarer at hun håper han kommer, og truer med å slå han ned dersom han gjør det.

Du kan se klippet i denne twittermeldingen:

Filmet av datteren

Videoen er filmet av Pelosis egen datter, dokumentarfilmskaperen Alexandra Pelosi. Hun var tett på moren sin hele den dagen som har blitt kalt et angrep på det amerikanske demokratiet, fordi Trump-tilhengerne hadde som mål å stoppe den formelle utnevnelsen av Biden som valgvinner.

Opptakene hun gjorde denne dagen har hun delt med den såkalte 6. januar-komiteen, en komite i Kongressen som har forsøkt komme til bunns i blant annet Donald Trumps rolle da hans tilhengere gikk til angrep på kongressbygningen.

Info STORMINGEN AV KONGRESSEN Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten.

I en tale til demonstrantene gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk. Han oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne resultatet av presidentvalget som ble holdt to måneder tidligere. Vis mer

Flere minutter av opptakene ble vist da komiteen torsdag hadde høring. De viser blant annet Pelosi i telefonen med daværende visepresident Mike Pence, som i likhet med Pelosi måtte evakuere. De viser også samtaler mellom henne og andre fremtredende politikere i desperate forsøk på å få noen til å sende militærstyrker fra Nasjonalgarden til å få kontroll oversituasjonen.

Og ikke minst viser de hvordan Pelosi er opptatt av at prosessen med å godkjenne valgresultatet må bli gjennomført til tross for mobben som stormet dem, og blant annet tok seg inn på hennes kontor.

– Hvis ikke vil det være en fullstendig seier for dem, sier Pelosi.

Du kan se flere av klippene her:

Burde latt være

Det var likevel bare en liten del av klippene Alexandra Pelosi overleverte komiteen som de faktisk viste under høringen. CNN har fått tilgang på nesten en time mer med materiale. Det er blant dette materialet klippet der Pelois truer Trump med juling er å finne.

– Det er veldig forståelig at Nancy Pelosi reagerer med sinne etter at Trump har oppildnet mobben, og oppfordret dem til å «fight like hell». Det er ikke rart at lederen for underhuset reagerer når Presidenten nærmest oppfordrer mobben til å angripe Kongressen, sier USA-ekspert og rådgiver i tenketanken Civita, Eirik Løkke.

Han mener likevel Pelosi burde latt være å reagere slik:

– Oppfordringer til vold fra Pelosi er likefullt uansvarlig - og det burde hun holde seg for god til. Også i møte med Trump.

Verken Nancy Pelosi selv eller Donald Trump har så langt kommentert klippet.

6. januar-komiteen stevnet fredag eks-presdenten som vitne i til sin granskning. De ønsker å høre direkte fra ham selv. Det er likevel lite sannsynlig at han vil la seg intervjue av dem.

Komiteens nestleder, republikaneren Liz Cheney sa torsdag at det er én mann som er hovedårsaken til angrepet på Kongressen, nemlig Donald Trump selv.