PERMITTERT: Rebecka Fallenkvist er permitert av Sverigedemokraterna som følge av uttalelser om Anne Frank.

Omtalte Anne Frank som «løsaktig» - svensk politiker permittert

En av Sverigedemokraternas profiler i Sverige, Rebecka Fallenkvist, er permittert etter å ha kommet med grove uttalelser om den jødiske jenta Anne Frank.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et innlegg på Instagram, som senere er slettet, omtaler Fallenkvist Anne Frank som «løsaktig» og «kåtheten selv», noe som har vakt sterke reaksjoner i Sverige.

Den jødiske jenta skjulte seg under andre verdenskrig for nazistene i et hemmelig rom i Amsterdam, før familien ble angitt og sendt i konsentrasjonsleir. Hun døde i Bergen-Belsen-leiren i 1945, 16 år gammel, og dagboken hennes er senere oversatt til 70 språk.

Et bilde av Anne Frank tatt i 1942. Bildet ble frigitt i 1959.

Sverigedemokraterna har nå besluttet å permittere Fallenkvist fra stillingen som frontfigur for partiets TV-satsing.

– Vi ser alvorlig på Rebeckas ufølsomme og upassende sjargong i sosiale medier og kommer til å innlede en intern prosess sammen med vår HR-avdeling. Rebecka Fallenkvist er tatt ut av tjeneste mens dette pågår, opplyser partiets pressesjef Oskar Cavalli-Björkman.

Fallenkvist, som er folkevalgt for Sverigedemokraterna i Stockholm-regionen, har også tidligere høstet kritikk for sine uttalelser. Under et intervju på partiets valgvake hevet hun den ene armen og ropte «helg seger», ikke ulikt den svenske versjonen av tyske «sieg heil», den offisielle nazihilsenen i Tyskland under Adolf Hitlers styre.