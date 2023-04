BESØK: Ordfører Anatoliy Fedoruk i Butsja og Jens Stoltenberg.

Her er Stoltenberg i Butsja

Brutaliteten i Butsja sjokkerte en hel verden. Torsdag besøkte Nato-sjef Jens Stoltenberg «dødens by».

Torsdag er Nato-sjef Jens Stoltenberg på uanmeldt besøk i Ukraina.

Før han møtte landets president Volodymyr Zelenskyj, besøkte han byen Butsja.

– Vi hedret minnet til alle de som ble drept av russerne. Det har skjedde mange grusomheter og krigsforbrytelser her, det er verdenskjent, sier Alina Saraniuk.

Hun er sjef for internasjonale relasjoner i kommunestyret i Butsja.

I slutten av mars 2022 ble Butsja frigjort fra de russiske styrkene – og verdenssamfunnet fikk se grusomhetene som hadde funnet sted.

Drepte sivile lå strødd i gatene, flere med hendene fastbundet. Andre lå med sykkelen fortsatt mellom bena, eller handleposer med matvarer slengt rundt seg.

En hel verden fordømte Russland.

Stoltenberg la ned blomster for å hedre de drepte i Butsja:

Selv om myndighetene i Butsja er blitt godt vant til besøk med høy sikkerhet fra vestlige ledere, var det en «positiv overraskelse» at det nettopp var Stoltenberg som kom, ifølge Saraniuk.

– Vi fikk vite om besøket kort tid før. Vi visste ikke hvem som skulle komme, før rett før han var her, sier hun.

Saraniuk ønsket torsdag Stoltenberg velkommen, sammen med ordfører Anatoliy Fedoruk. Sammen la de ned blomster til minne for ofrene og fortalte Stoltenberg om Butsjas historie.

– Han sa at det er en ting å se det på nyhetene, men at det gjorde stort inntrykk å se Butsja med egne øyne. Han var veldig snill og engasjert, sier Saraniuk om Stoltenberg.

Saraniuk fremhever at ukrainerne er takknemlig for all støtten og hjelpen de kan få.

– Signalet om solidaritet er så viktig for oss. Og det sender selvfølgelig et stort signal når Stoltenberg er her, sier hun.

Ordfører Anatoliy Fedoruk fortalte Butsjas historie:

For Saraniuk er det viktig at Butsja ikke bare blir et symbol på russiske krigsforbrytelser, men også et symbol på håp for fremtiden.

– Norge er et trygt og rikt land. Ukraina er ikke langt unna, krigen skjer nær dere. Det skjer øst i Europa. Vi må alle huske på at dette er vår felles kamp. Vi ber om støtte og vil gjerne samarbeide. Og alle som vil besøke oss er velkomne, sier Saraniuk.