Svært jevnt i flere viktige delstater

Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november.

I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet.

Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles.

Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – republikanerne og demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er, får mye å si for hvor mye av politikken president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for.

Det er også viktig fordi hvem som har makten i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv, ettersom delstatene på mange områder står fritt til å vedta sine egne lover.