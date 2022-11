VALGVAKE: Anne Shimmerhorn er på republikanernes valgvake i Scottsdale i Arizona.

Bekymring på republikansk valgvake: − Det ser ikke bra ut

SCOTTSDALE (VG) Demokratene gjør det langt bedre enn ventet i det amerikanske mellomvalget. De ligger an til å beholde makten i Senatet.

De mange hundre ballongene oppunder taket på Arizona-republikanernes valgvake er fortsatt ikke sluppet ned over deltakerne ved midnatt lokal tid.

– Det ser ikke bra ut, vil jeg si, sier Anne Shimmerhorn, som er tilstede på valgvaken.

Et av mellomvalgets viktigste stater er Arizona, hvor valgfornekterne Kari Lake og Blake Masters kan bli henholdvis guvernør og senator.

Med drøye halvparten av stemmene telt opp, leder deres demokratiske motstandere overraskende mye.

Katie Hobbs for guvernør har et forsprang på nesten 12 prosent foran Lake. Sittende senator Mark Kelly har 17 prosent over Masters.

VALGFORNEKTER: Kari Lake kom ut til støttespillerne sine på valgvaken og ba dem være tålmodige og antydet at de kom til å måtte kjempe en kamp for en guvernørseier.

– Men jeg tror mye av det handler fysisk velgerdeltakelse som skjedde i dag. Vi vil ikke vite det endelige resultatet før om et par dager, sier Shimmerhorn.

På grunn av mistanke om juks med forhåndsstemmer, velger svært mange republikanere å stemme på selve valgdagen – og det er stemmer som telles opp senere.

Senatskandidat Masters var forhåndsannonsert, men kom aldri ut på scenen på valgvaken.

– Hva skjer om Lake taper dette?

– La oss håpe at Arizona ikke går dunken, svarer Shimmerhorn.

Demokrat flippet senatsete

– Republikanerne har ikke fått brakvalget noen av dem hadde begynt å håpe på, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl til VG.

Det var ventet at republikanerne skulle gjøre et veldig godt mellomvalg, men etter hvert som stemmene telles, gjør demokratene det bedre enn man trodde.

Et avgjørende øyeblikk var da demokraten John Fetterman i dag tidlig norsk tid vant kampen om et senatssete i delstaten Pennsylvania.

Stemmer telles fremdeles opp i USA og vinnere utpekes fortløpende i de ulike delstatene, etter at de siste valglokalene stengte onsdag morgen (norsk tid).

Senatet

35 av 100 senatorer skal velges på nytt. Og slik ser tallene ut akkurat nå:

– For demokratene er det helt avgjørende at de knabber et senatssete fa republikanerne i Pennsylvavia, sier Sofie Høgestøl.

Republikanerne behøvde egentlig bare ta ett sete fra demokratene i mellomvalget for å få flertall i Senatet.

– At demokratene så langt har tatt et sette og ikke motsatt, er gode nyheter for dem. Det betyr at det er mindre viktig hvem som vinner Georgia.

Høgestøl sier at løpet i Georgia er så jevnt at det ligger an til omvalg om fire uker.

I de kritiske delstatene Arizona og Nevada ligger demokratenes kandidater til Senatet godt an til å beholde sine seter i Senatet.

– Dette er et «best case scenario» for demokratene. Om de vinner Pennsylvania og beholder senatssetene de har fra før, er det det beste de kunne håpe på, sier Sofie Høgestøl.

For president Joe Biden er det viktig at hans eget parti har makten i Senatet.

– I og med at det er krig i Europa, vil et flertall i Senatet gjøre det lettere for ham å styre utenrikspolitikken, sier Sofie Høgestøl.

Senatet godkjenner internasjonale avtaler og utnevning av ambassadører, men har også stor innflytelse i innenrikspolitikken:

– Republikanerne kan ikke lage budsjett alene, selv om de skulle få flertall i Representantenes hus, hvis demokratene holder Senatet, sier Høgestøl.

Representantenes hus

Alle de 435 kongressrepresentantene skal velges på nytt. Dette er de foreløpige resultatene:

Trump: – Fantastiske tall

Onsdag morgen gikk tidligere president Donald Trump på talerstolen på sin egen resort på Mar-a-lago, for å kommentere den foreløpige opptellingen.

– Tallene er fantastiske så langt, sier Trump.

Han legger til at det har vært en spennende natt, der han og andre har fulgt opptellingen tett.

Trump fortsatte med å nevne de mange seirene det republikanske partiet har hatt i flere delstater til nå.

Flere bet seg merke i at Trump nevnte den republikanske senatoren Marco Rubio, men ikke guvernør DeSantis, da han hyllet resultatet fra Florida.

Det spekuleres i om DeSantis vil stille som motkandidat mot Trump som republikanernes presidentkandidat i 2024.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november. I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet. Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles. Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – republikanerne og demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er, får mye å si for hvor mye av politikken president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for. Det er også viktig fordi hvem som har makten i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv, ettersom delstatene på mange områder står fritt til å vedta sine egne lover. Vis mer

Videre kan du lese om noen av høydepunktene så langt fra mellomvalget:

Kan bli omvalg i Georgia

I delstaten Georgia er det svært jevnt i senatsvalget.

Her er det Herschel Walker (R) og Raphael Warnock (D) som kjemper om seieren. Men også den uavhengige Chase Oliver tar noen stemmer her.

Oliver kan gjøre at mellomvalget i Georgia tar enda lengre tid. I denne delstaten må vinneren har over halvparten av stemmene.

Hvis ingen av de tre får over 50 prosent eller mer av stemmene, må det gjøres et nytt valg, med de to som får flest stemmer.

Walker har vært en favoritt i delstaten, tross skandale etter skandale.

DeSantis med hint om fremtiden

Republikaneren Ron DeSantis fortsetter som guvernør i Florida etter mellomvalget.

JUBLET: Republikaneren Ron DeSantis lover at han bare så vidt er i gang.

Han beskriver sitt eget gjenvalg som et valgskred, og takker spesielt kona for å være en god støttespiller.

DeSantis ser tilbake og forteller om hvor langt han har kommet i sin karriere.

– Jeg har så vidt begynt, sier Ron DeSantis etter valgresultatet var klart.

Utspillet trekkes inn i spekulasjonene om at DeSantis, republikanernes nye stjerne, nå vil konsentrere seg om presidentvalget i 2024.

Også Trump har kommet med hint om at han vil stille igjen i 2024.

Historisk valg i flere delstater

Årets mellomvalg har vært historisk for flere delstater.

Maryland har valgt sin første svarte guvernør, demokraten Wes Moore.

I Massachusetts blir Maura Healey (D) den første kvinnelige guvernøren og USAs første åpne homofile guvernør, skriver New York Times.

Wes Moore er valgt som guvernør i Maryland.

Delstaten New York får sin første kvinnelige guvernør med demokraten Kathy Hochul, skriver New York Times.

Også Arkansas har for første gang fått en kvinne som guvernør, republikaneren Sarah Huckabee Sanders, skriver AP.

USA har også valgt en av historiens yngste til Representantenes hus. 25 år gamle Maxwell Alejandro Frost (D) fra Florida kjemper for strengere våpenlover, abortrettigheter, klima og helsetjenester for alle.