UAVKLART: Trumps kandidat Herschel Walker må gjennom en ny runde i senatsvalget i vippestaten Georgia.

Bedre enn ventet for demokratene: − Ingen rød republikansk tsunami

Spenningen er ikke over: En sannsynlig ny valgomgang i delstaten Georgia om fire uker kan avgjøre hvilket parti som får flertall i Senatet.

Republikanerne vinner Representantenes hus, men med mindre overvekt enn ventet. Om demokratene kan holde Senatet, er høyst usikkert.

Før mellomvalget hadde demokrater og republikanere 50 seter hver i Senatet. Visepresident Kamala Harris’ esktra stemme er tungen på vektskålen.

35 senatorer sto på valg da amerikanerne gikk til urnene. Onsdag klokken 12 norsk tid er det dødt løp. Hvem som vinner i fire deltater, blir avgjørende:

Arizona ligger an til å gå demokratenes vei.

Nevada har klar republikansk ledelse.

Wisconsin gir republikanerne et lite overtak.

Georgia ligger an til å måtte gjennom en ny valgomgang.

I 2020 var en andre valgomgang i Georgia avgjørende for å sikre demokratene kontroll over Senatet.

Nå kan det samme skje igjen.

DEMOKRAT: Raphael Warnock er demokratenes kandidat i senatsvalget i Georgia.

Svært jevnt i Georgia

I delstaten Georgia er det nemlig svært jevnt i senatsvalget. Herschel Walker (R) og Raphael Warnock (D) kjemper om seieren.

Men uavhengige Chase Oliver vil etter alt å dømme forhindre at noen av dem får over halvparten av stemmene, slik delstatens valgreglement krever.

Derfor går det mot en ny valgomgang mellom Walker og Warnock i desember.

Walker har vært en favoritt i Georgia, tross skandale etter skandale.

Stemmer telles fremdeles opp i USA og vinnere utpekes fortløpende i de ulike delstatene, etter at de siste valglokalene stengte onsdag morgen (norsk tid).

VALGVINNER: John Fetterman vant en viktig seier for demokratene da han tok senatssetet i delstaten Pennsylvania.

Viktig seier for demokratene

– Republikanerne har ikke fått brakvalget noen av dem hadde begynt å håpe på, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl til VG.

Etter hvert som stemmene telles, gjør demokratene det bedre enn man trodde.

Et avgjørende øyeblikk var da demokraten John Fetterman onsdag morgen norsk tid vant kampen om et senatssete i delstaten Pennsylvania.

Fetterman og republikaneren Mehmet Oz har ligget svært jevnt på målingene og det er blitt spyttet store summer inn i valget.

At Fetterman har vunnet delstaten, gir demokratene et nytt sete og kan bli helt avgjørende når de endelige stemmene er talt opp.

Senatet

35 av 100 senatorer skal velges på nytt. Og slik ser tallene ut akkurat nå:

De mange hundre ballongene oppunder taket på Arizona-republikanernes valgvake er fortsatt ikke sluppet ned ved midnatt lokal tid.

– Det ser ikke bra ut, vil jeg si, sier Anne Shimmerhorn, en velger som er til stede på valgvaken i Arizona.

En av mellomvalgets viktigste delstater er Arizona, hvor valgfornekterne Kari Lake og Blake Masters kan bli henholdsvis guvernør og senator.

Med drøyt halvparten av stemmene telt opp, leder deres demokratiske motstandere overraskende mye.

Katie Hobbs for guvernør har et forsprang på nesten 12 prosent foran Lake. Sittende senator Mark Kelly har 17 prosent over Masters.

VALGFORNEKTER: Kari Lake ba sine støttespillere på valgvaken være tålmodige og antydet at de kom til å måtte kjempe en kamp for en guvernørseier.

Høgestøl mener den foreløpige stillingen i Senatet er overraskende, sett på bakgrunn av at en del prognoser før valget viste dødt løp i nøkkelstater.

– Mange demokrater fryktet at det i realiteten betød republikansk ledelse, for prognoser ved valgene i 2018 og 2020 fanget ikke godt nok opp Trump-velgere.

Hun viser også til at prognosemodellen til det meget innflytelsesrike nettstedet fivethirtyeight spådde at republikanerne hadde størst sjanse til å ta Senatet.

– Kartet er mye mer blandet enn noen av meningsmålingene antydet, men denne gang faktisk i favør av demokratene, sier Sofie Høgestøl.

Representantenes hus

Alle de 435 kongressrepresentantene skal velges på nytt. Dette er de foreløpige resultatene:

Kommentator på nettstedet Amerikansk politikk Sigrid Rege Gårdsvoll mener at republikanerne har underpresentert drastisk i forhold til forventningene.

– De tar flertall i Representantenes hus, men med færre mandaters overvekt enn hva vi hadde trodd. Og nå ser det ut til at de ikke vinner Senatet.

Gårdsvoll tror forklaringen er at republikanerne mange steder har hatt dårlige kandidater, men også at det handler om abortdommen i Høyesterett i fjor.

Med forbehold om at det er for tidlig å konkludere med endelig resultat, sier førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole Hilde Restad:

– Demokratene har gjort det veldig mye bedre enn en skulle tro på forhånd. Det er vanskelig å overdrive hvor sterke motvindene var før valget.

Restad viser til at opposisjonen pleier å vinne de aller fleste mellomvalgene.

– Når det går dårlig med viktige økonomiske indikatorer som bensinprisene, er også det veldig dårlig nytt for partiet som sitter ved makten, sier Restad.

Slik sammenfatter hun mellomvalget slik det ligger an i 12-tiden onsdag:

– Det viser seg at demokratene har klart å holde en god del seter, til tross for at burde vært en rød, republikansk tsunami.

Trump: – Fantastiske tall

Onsdag morgen gikk tidligere president Donald Trump på talerstolen på sin egen resort på Mar-a-lago, for å kommentere den foreløpige opptellingen.

– Tallene er fantastiske så langt, sier Trump.

Flere bet seg merke i at Trump nevnte den republikanske senatoren Marco Rubio, men ikke guvernør DeSantis, da han hyllet resultatet fra Florida.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november. I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet. Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles. Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – republikanerne og demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er, får mye å si for hvor mye av politikken president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for. Det er også viktig fordi hvem som har makten i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv, ettersom delstatene på mange områder står fritt til å vedta sine egne lover. Vis mer

JUBLET: Republikaneren Ron DeSantis lover at han bare så vidt er i gang.

DeSantis hinter om fremtiden

Republikaneren Ron DeSantis fortsetter som guvernør i Florida . Han beskriver sitt eget gjenvalg som et valgskred.

– Jeg har så vidt begynt, sier den gjenvalgte Florida-guvernøren.

Uttalelsen trekkes inn i spekulasjonene om at DeSantis, republikanernes nye stjerne, nå vil konsentrere seg om presidentvalget i 2024.

Også Trump har antydet at han vil stille igjen i 2024.

Historisk i flere delstater

Årets mellomvalg har vært historisk for flere delstater: